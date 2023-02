JO 2024 : les pictogrammes des sports olympiques et paralympiques ont été dévoilés

A moins d'un an et demi de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Comité d'organisation (Cojo) vient de dévoiler ce mercredi 8 février les pictogrammes des sports olympiques et paralympiques, ainsi que le «look» audacieux qui les accompagnera.

Baptisés «blasons», les pictogrammes de l'ensemble des disciplines sportives représentées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été dévoilés au grand public ce mercredi. Un total de 62 pictogrammes «joyeux, colorés et modernes», dont 8 sont communs aux disciplines olympiques et paralympiques.

L'«étendard» de chaque discipline

Après avoir dévoilé les mascottes officielles rouge et bleu, inspirées de l'emblématique bonnet phrygien, Paris 2024 a ainsi présenté ce qui représentera chaque sport à la télévision, comme sur le terrain, sorte d'«étendard» propre à chaque discipline. «Un signe d'appartenance et de ralliement pour tous ceux qui font et supportent» ces sports.

Plus qu’un pictogramme, un blason





Fusion du sport et de son terrain, voici votre étendard pour les Jeux de #Paris2024





Un signe d’appartenance et de ralliement pour tous ceux qui font et supportent les sports olympiques et paralympiques.





Arborez-les, portez-les haut ! pic.twitter.com/Jiedv4SrPa — Paris 2024 (@Paris2024) February 8, 2023

Le principe : un X en croix, commun à tous les «blasons», entourés d'une image représentative du sport en question. Une tête de cheval pour l'équitation, des raquettes pour le tennis un canoë et sa pagaie pour le canoë-kayak ou encore un vélo et deux casques pour les épreuves de cyclisme.

Un «design» coloré rose, violet, bleu et vert

Pour Paris 2024, c'est également L'occasion de présenter ce que sera le «look» de cet événement sportif, qui sera scruté depuis le monde entier. Les couleurs ont en effet été dévoilées par la même occasion, puisque ce sont le rose, le bleu, le violet et le vert qui prédomineront toutes les plaquettes et autres supports officiels de communication .

«Le look, c'est l'identité des Jeux» assure Tony Estanguet, le président du Cojo, qui rappelle que cet habillage ornera «les sites de compétition, les villes et zones de célébration pendant plusieurs semaines». «C'est ce qui est vu à la télévision par des milliards de téléspectateurs, ce qui est perçu par les millions de spectateurs dans les gradins et les zones de célébration, c'est ce que relaient les médias», avance-t-il.

Concrètement, ces couleurs se retrouveront donc dans les stades mais aussi dans les aéroports, les gares ainsi que dans d'autres endroits où transiteront les athlètes et leurs supporters. Par exemple, la piste d'athlétisme du stade de France sera violette et, selon des informations du Parisien, des discussions seraient actuellement en cours avec différentes fédérations pour colorer certains équipements de sport.

Et l'enjeu est de taille car pour la directrice de la marque Paris 2024 Julie Matikhine, il s'agit en effet de laisser «une trace immatérielle» du passage des Jeux en France. «Quelles que soient les images produites par les médias, toutes les émotions, tous les grands moments seront accompagnés par le look», a-t-elle ainsi expliqué à nos confrères.

«À Paris 2024, nous aurons un look qui invite à la fête, grâce à un design coloré qui conservera un esprit français, élégant et esthétique, tout en gardant son identité résolument sportive», se félicite Tony Estanguet, qui affirme en enfin que l'originalité de ce look «sera aussi sa dimension personnalisable, pour que chaque territoire puisse se l'approprier et faire ainsi vivre l'esprit des Jeux».