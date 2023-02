Grand Paris Express : voici à quoi ressemblera l'intérieur des futures rames de la ligne 18

Les transports en commun franciliens du futur prennent forme peu à peu. Même si la ligne 18 du Grand Paris Express ne sera pas mise en service avant 2026, Ile-de-France Mobilités (IDFM) a dévoilé ce mercredi 15 février le design intérieur des rames.

On connaissait leur design extérieur, on connaît désormais le design intérieur des rames de la future ligne 18 du Grand Paris Express, qui reliera d'ici à 2030 la gare de Versailles-Chantiers (78) à l'aéroport d'Orly (94). Au programme : de larges couloirs et des ouvertures panoramiques généreuses, afin de «procurer une sensation d'espace et permettre une grande fluidité de circulation».

Des rames accessibles à tous

Chaque rame sera ainsi composée de trois voitures longues de 47 mètres peuvont transporter jusqu'à 350 passagers, dont l'accès se fera de plain-pied, de façon à être 100 % accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. A l'intérieur, il n'y aura plus d'«intercirculations à soufflet» comme ce qui existe sur les lignes 1, 4 et 14 du métro parisien par exemple, mais «un habillage rigide».

En outre, de nombreux sièges seront dotés d'une «assise relevable», pour offrir selon IDFM «davantage de places assises en heures creuses», tandis que les personnes à mobilité réduite pourront disposer de sièges réservés ainsi que d'espaces dédiés pour fauteuils roulants. En outre, les sièges prioritaires seront «nombreux et facilement identifiables par leur couleur spécifique rouge».

Petite spécificité pour cette ligne du Grand Paris Express qui desservira l'un des deux plus gros aéroports parisiens, ses rames centrales seront dotées d'espaces dits «mixtes pour les voyageurs avec poussettes et bagages». En outre, elles seront équipées de la vidéoprotection, d'une connexion Internet, de prises USB et d'écrans d'information dynamiques. Elles seront climatisées l'été et chauffées l'hiver.

Autre nouveauté : l'éclairage suivra «le rythme circadien». Concrètement, cela signifie qu'il «variera selon les moments de la journée» et «s'adaptera au rythme biologique des voyageurs pour améliorer leur bien-être», explique IDFM et le constructeur Alstom dans un communiqué commun. Une lumière naturelle également permise par les grandes ouvertures choisies pour le design extérieur.

A noter que la mise en circulation de la ligne 18 se fera en trois étapes : d'abord en 2026 entre les stations Massy-Palaiseau et CEA Saint-Aubin, puis en 2027 entre Massy-Palaiseau et l'aéroport d'Orly et enfin, en 2030, sur toute sa longueur, entre Versailles-Chantiers et l'aéroport d'Orly. Longue de 35 km, elle alternera une partie souterraine et une autre aérienne de 13 km.