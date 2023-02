Grève du 16 février : pourquoi les leaders syndicaux se rendent-ils à Albi ?

Les leaders des principales organisations syndicales françaises se réunissent, ce jeudi 16 février, à Albi dans le Tarn. À cette occasion, Philippe Martinez (CGT), Laurent Berger (CFDT) ou encore Frédéric Souillot (FO) viendront défiler dans une ville qui s’est fortement mobilisée contre la réforme des retraites.

Un déplacement symbolique. Alors que ce jeudi 16 février marque la cinquième journée d'action contre la réforme des retraites, les principaux leaders syndicaux vont se retrouver à Albi, dans le Tarn, pour manifester contre le projet du gouvernement, dont l'examen du texte se poursuit actuellement à l'Assemblée nationale.

Forte mobilisation dans les villes moyennes

«Une des caractéristiques indéniable du mouvement, c’est qu’il y a de très fortes mobilisations dans les villes moyennes. Ce sont des territoires où les gens se sentent particulièrement déconsidérés, où il n’y a plus de service public et ils en sont fortement impactés. Pourquoi Philippe Martinez a choisi Albi précisément ? Sans doute parce que c’est la patrie de Jean Jaurès», a précisé Cédric Caubère, secrétaire général de la CGT 31.

Philippe Martinez de la CGT, Laurent Berger de la CFDT, Frédéric Souillot de FO ainsi que tous les autres leaders syndicaux marcheront donc ce jeudi dans les rues de la Cité épiscopale pour un cinquième round afin de mettre en avant la forte mobilisation dans les villes moyennes.

Effectivement, les chiffres confirment que les villes situées dans les territoires sont en première ligne de ce mouvement. Les syndicats avaient comptabilisé 12.000 manifestants dans les rues d'Albi le 7 février. Samedi 11 février, ils étaient plus de 20.000 selon les syndicats, 6.000 selon la préfecture. La plus forte mobilisation depuis le début de la contestation avec tous les secteurs représentés, dans cette ville de 49.000 habitants.

Prochaine journée de mobilisation le 7 mars

De fait, la présence des leaders syndicaux va propulser la ville du Tarn sous le feu des projecteurs et ses habitants pourront exprimer leur désaccord avec la réforme devant les caméras. Cette mobilisation sera également le point de départ pour l’annonce de la prochaine journée de grève générale, qui se tiendra le 7 mars dans toute la France.

«Une fois que nous avons fait la démonstration que tout le monde était opposé à ce projet de loi, vu que le gouvernement ne bouge pas, on appelle tous les salariés à mettre la France à l'arrêt dès le 7 mars. Une grève générale et illimitée dans tous les secteurs, dépôts de carburant, transports, écoles, hôpitaux... en ne laissant que les services d'urgence et les soins vitaux. Il y a un moment où les salariés disent stop !», a conclu Cédric Caubère.