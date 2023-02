Paris : quatre jeunes de 17 et 19 ans auraient violé et dépouillé des prostituées

Quatre jeunes âgés de 17 et 19 ans, originaires de Seine-Saint-Denis et du XIXe arrondissement, se sont attaqués à des prostituées sud-américaines à leur domicile du XIIIe arrondissement. Ils ont été mis en examen pour viols et vol en bande organisée, et incarcérés.

En toute impunité. Quatre jeunes, âgés de 17 et 19 ans, ont attaqué des prostituées sud-américaines, qui logent dans un appartement du XIIIe arrondissement de la capitale. Les trois femmes ont appelé la police, alors que leurs agresseurs venaient de s'enfuir, rapporte Le Parisien.

Déjà connus des services de police

Un client avait pris rendez-vous plus tôt dans la soirée pour une prestation sexuelle, puis avait ouvert la porte à ses trois complices, armés d'un pistolet, d'un couteau à pain et d'un marteau, ont-elle raconté au Parisien.

L'une des trois femmes s'est fait agresser sexuellement, les deux autres auraient subi un viol. Les agresseurs leur ont dérobé 980 euros, des écouteurs et du parfum.

Ils nient les accusations d'ordre sexuel

Lors d'une persquisition, les policiers ont récupéré des mégots et des préservatifs. Par ailleurs, les suspects, déjà connus des services de police, ont pu être formellement identifiés par les victimes.

Le chef du groupe a admis les avoir volées, niant les accusations d'ordre sexuel. Les deux autres ont accusé leur chef d'avoir tout orchestré. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire.