Royaume-Uni : un policier londonien reconnaît 24 viols et 3 séquestrations

L’ampleur des faits reprochés fait froid dans le dos. David Carrick, un policier de 48 ans chargé de la protection du Parlement et des représentations diplomatiques au sein de la Metropolitan Police (Met) à Londres (Royaume-Uni), a reconnu lundi 16 janvier un total de 24 viols commis sur 12 femmes entre 2003 et 2020.

Il a été arrêté en octobre 2021, quelques jours après la condamnation à la prison à vie de Wayne Couzens, un autre policier de la même unité coupable d’avoir violé et tué une Londonienne en mars 2021, selon The Guardian.

