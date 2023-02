Automobile : voici la voiture la plus volée en 2022

Le Toyota RAV4, SUV de la marque japonaise, arrive en première position des véhicules volés en France en 2022 d'après un classement publié ce vendredi 17 février par le magazine Auto Plus.

Gardez un œil sur votre véhicule si vous possédez ce modèle. Avec 240 vols pour 10.000 voitures assurés, le modèle familial RAV4 de la marque Toyota a été la voiture la plus volée dans l'Hexagone en 2022. Derrière elle, on retrouve la Lexus NX et l'Audi A3.

Ce résultat résulte de la propagation d'une rumeur selon laquelle une enceinte de la marque JBL permettrait de déverrouiller une Toyota ou une Lexus en quelques secondes.

En réalité, il s'agit d'un kit de piratage conçu spécifiquement pour ces modèles et qui se vendaient pour quelques milliers d'euros. Le réseau criminel à l'origine de cette escroquerie a été démantelé en octobre dernier, d'après le magazine spécialisé.

la renault megane dans le top 10

En quatrième position, on retrouve un modèle de la marque Lexus, la UX. Derrière elle, la première voiture française du classement : la Renault Megane 4. Elle se place devant l'Alfa Romeo Giulietta et les Range Rover 4 et Range Rover Sport 2. Pour terminer, la Toyota C-HR et la Peugeot 3008.

En 2022, 134.000 voitures volées ont été recensées, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente, a rapporté Auto Plus.