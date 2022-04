Île-de-France : voici pourquoi les SUV sont les voitures les plus volées

Plus spacieux que les voitures citadines, plus citadins que les gros 4x4... Les véhicules SUV sont très prisés par les Franciliens, mais aussi par les... voleurs, qui se les arrachent. Pourquoi ? D'une part, parce qu'ils sont faciles à voler, et d'autre part, parce qu'ils se revendent très bien, notamment en Afrique.

«Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est une vraie hémorragie depuis au moins deux ans, surtout pour les voitures (Toyota) RAV4 et Peugeot 3008 ou 5008», note un enquêteur du Val-de-Marne (94), département qui concentre 14 % des vols de voitures survenus en 2021 en Ile-de-France, derrière Paris (29 %).

Surreprésentée, 7e voiture la plus vendue en France, la 3008 est également le véhicule le plus volé dans la région francilienne. Un phénomène désormais connu de tous, mais qui ne cesse d'augmenter. Depuis le début de l'année, les vols de SUV ont bondi de 20 % dans le Val d'Oise (95) par exemple.

Selon les derniers chiffres du groupe Coyote, spécialisé dans les GPS, la sinistralité des SUV a en effet augmenté en 2021 pour atteindre un taux de 3,2/1.000, le plus important parmi les véhicules particuliers. Soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente.

des véhicules faciles à Subtiliser

Pourtant, il y a encore quelques années, la Twingo (Renault) ou la Smart (Mercedes) étaient encore les voitures les plus volées dans la région capitale. Alors pourquoi ce revirement pour des véhicules trois fois plus gros ? Tout simplement à cause d'une faille : leur système de démarrage mains libres.

Grâce à un petit boîtier, facilement disponible sur internet, les voleurs n'ont plus qu'à «reproduire des clés vierges», selon l'enquêteur du Val-de-Marne (94), qui estime qu'il faut seulement «deux minutes maximum» au(x) voleur(s) pour voler une voiture avec ce système.

Une nouvelle technique de vol, qui n'a pas été contrée à ce jour. Le constructeur français Peugeot est le premier à le déplorer, mais assure «travailler en permanence sur le développement de nouvelles techniques de sécurité électronique au bénéfice de nos clients».

«Ces techniques sont très efficaces sur des véhicules qui embarquent de plus en plus d’électronique. Elles laissent peu de traces et dégradent généralement très peu le véhicule volé par les malfaiteurs, qui se concentrent à neutraliser les systèmes de sécurité et de géolocalisation proposés par les constructeurs», explique Benoit Lambert, le DG de Coyote.

des modèles très prisés en Afrique

Sans compter qu'ils sont très faciles à écouler, car très prisés. «Entre nous, on parle de "phénomène 3008", ça se revend bien, ça part dans des conteneurs à l'étranger», explique une source policière, qui pointe une réalité : il faut aller très vite lorsque le véhicule est volé pour espérer le retrouver.

Car pour passer inaperçus, les voleurs n'hésitent pas à cacher les voitures en sous-sol, où les GPS ne bornent plus, voire à utiliser des brouilleurs de fréquence, comme le souligne l’observatoire des vols Coyote Secure 2022. Une fois que les véhicules ne sont plus recherchés, ils prennent alors la direction du continent africain.