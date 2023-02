Guerre en Ukraine : un an après, les liens entre les villes de Kiev et Paris plus forts que jamais

Un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, la Ville de Paris a décidé que la tour Eiffel serait illuminée aux couleurs de l'Ukraine ce jeudi 23 février au soir. L'occasion de rappeler les liens qui unissent désormais la capitale française à Kiev, citoyenne d'honneur de la Ville.

Depuis un an et le début de l'invasion russe en Ukraine, la maire de Paris Anne Hidalgo et le maire de Kiev Vitali Klitschko n'ont cessé de tisser des liens et resserrer leur entente, à tel point que la capitale ukrainienne a été décorée de la citoyenneté d'honneur de la Ville de Paris en mars 2022. A l'époque, l'édile parisien avait offert une «solidarité inconditionnelle» à Kiev, la qualifiant de «ville soeur».

Une «solidarité inconditionnelle»

Attribuée pour la première fois à une ville, et non à une personnalité, la citoyenneté d'honneur était alors, selon les mots d'Anne Hidalgo, «un symbole fort». L'occasion de témoigner sa «solidarité inconditionnelle à l'une des plus anciennes villes d'Europe, une ville vibrante et éprise de liberté». Depuis, les élus parisiens ont voté de nombreuses aides financières et matérielles pour soutenir les Ukrainiens.

Parmi elles, l'attribution d'une enveloppe exceptionnelle d'un million d'euros, avec différentes aides d'urgence votées en Conseil de Paris pour les associations humanitaires intervenant en Ukraine, à l'instar de la Croix Rouge, mais aussi pour financer le travail des acteurs de terrain, qui gèrent depuis la France le recueil des dons et leur acheminement «en Ukraine ou dans les pays frontaliers».

En mars dernier, plusieurs camions remplis de dons collectés par les Parisiens dans toutes les mairies d'arrondissement de la Ville avaient quitté Paris pour Kiev, pendant que des centaines de familles ukrainiennes arrivaient tous les jours à la Gare de l'Est pour être accueillies en France. Engagée au côté de l'Etat, la Ville avait alors participé à l'accueil et à la prise en charge des réfugiés à leur arrivée.

Une tente avait d'abord été installée devant l'ambassade ukrainienne en France, un espace dédié aux réfugiés avait ensuite ouvert dans l’ancienne école Verneuil du 7e arrondissement proposant notamment des cours en ukrainien pour les enfants, des cours en français pour les adultes et une permanence psychologique, alors que deux gymnases de la Ville avaient été réquisitionnés pour permettre un premier accueil.

Enfin, plusieurs convois de matériels avaient également été envoyés à Kiev, comme le don de 8 camions-bennes – d'anciens camions-poubelles réformés de la Ville – ou encore l'achat de 10 générateurs neufs en décembre dernier. Des générateurs «mis à la disposition de la municipalité de Kiev», pour qu'«ils servent par exemple à alimenter une école de la ville».

Un an après le début de la guerre, @LaTourEiffel s'illuminera aux couleurs de l'Ukraine, de jeudi à dimanche, pour réaffirmer le soutien indéfectible de @Paris au peuple ukrainien qui lutte pour sa liberté. #StandWithUkraine️ #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/07CjxagP3O — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 22, 2023

«Un an après le début de la guerre, la tour Eiffel s'illuminera aux couleurs de l'Ukraine», a en outre annoncé la maire de Paris cette semaine, expliquant que la Dame de Fer se parerait des couleurs bleu et or à partir de ce jeudi 23 février jusqu'au dimanche 26 février 2023, et ce, afin de «réaffirmer le soutien indéfectible de Paris au peuple ukrainien qui lutte pour sa liberté».

Un «pacte d'amitié»

Un nouveau geste symbolique, alors que la maire de Paris Anne Hidalgo s'est rendue par deux fois à Kiev, à l'invitation de Vitali Klitschko. Une première visite en avril, lorsque les deux maires avaient signé un «pacte d'amitié et de coopération», portant sur des domaines vastes de coopération comme le climat, l'eau et l'assainissement des déchets, le transport, le sport, la culture, l'aménagement urbain ou encore la santé.

Puis le 9 février dernier, à nouveau. «Je veux me présenter avec une grande humilité et vous témoigner, au nom des Parisiens, notre solidarité. Le pacte d’amitié qui nous lie est solide comme un chêne», avait alors témoigné l'élue parisienne devant le Conseil municipal de Kiev. «Je veux le dire avec émotion et admiration : vous êtes les sentinelles de l'Europe», avait-elle lancé, dénonçant le «pouvoir autoritaire et sanguinaire» contre qui le peuple ukrainien se bat.

Enfin, la maire a récemment pris position au sujet de la venue des athlètes russes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. «Tant que les forces russes continueront à vous bombarder, à cibler vos populations civiles et vos infrastructures, tant que des soldats russes occuperont votre territoire, je ne souhaite pas que des athlètes russes participent aux épreuves sportives», a-t-elle ainsi tranché début février.