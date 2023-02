Paris : qu’est-ce qu’Annette K., cette nouvelle salle de sport installée sur la Seine ?

Amarrée en bord de Seine, sur le port de Javel devant le parc André Citroën (15e), depuis la fin de l'année 2020, la péniche baptisée Annette K. – nouvelle salle de sport flambant neuve dotée d'une piscine olympique à ciel ouvert – accueille ses premiers aficionados. Le concept ? Du sport, du soin et de la fête.

Un lieu inédit, protégé du tumulte parisien. Baptisée Annette K. en hommage à la nageuse australienne qui a démocratisé le maillot de bain, une toute nouvelle salle de sport a ouvert ses portes à Paris, sur une péniche de 110 mètres de long amarrée sur le port bas de Javel, au niveau du parc André Citroën (15e). Là, depuis trois mois, les gens de passage comme les abonnés peuvent profiter d'infrastructures de sport toute neuves, d'un espace de restauration mais surtout d'une piscine à ciel ouvert de 15 mètres de long, chauffée à 28 °C.

«Des installations pour tout le monde»

«L'idée est de ne pas être un club fermé mais un lieu ouvert aux rencontres, avec des installations pour tout le monde», nous expliquait le porteur du projet Sébastien Marques il y a deux ans. A l'époque déjà, trois ans après avoir remporté l'appel à projets «Réinventer la Seine», il était déjà question d'offrir des installations «haut de gamme», avec une partie salle de sport, une autre pour des espaces de rééducation et de balnéothérapie, une dernière dotée d'un café-restaurant ouvert du matin au soir, ainsi que d'autres espaces privatisables.

Un espace «festif» en mesure d'accueillir jusqu'à 2.000 personnes pour des événements publics ou privés, vanté par celui qui est CEO d'Annette K. tout en étant le directeur développement chez Why Not Productions. Cette société de production exploite aussi les deux guinguettes parisiennes Rosa Bonheur, dont l'une est située au cœur des Buttes-Chaumont (19e) et l'autre qui se trouve sur un bateau stationné en contrebas du pont Alexandre III (7e).

Aujourd'hui, trois mois après son ouverture, la salle de sport compte 240 abonnés, qui ont accès en illimité à toutes les installations sportives de 7h à 23h en semaine (7h-20h30 pour la piscine), et de 9h à 21h le week-end (9h-20h30 pour la piscine). Ces derniers ont également accès à environ 50 cours, avec un coach quasi-particulier pour des cours accueillant de 8 à 15 personnes. Au programme : pilates, crosstraining, yoga vinyasa, RPM ou encore cuisses-abdo-fessiers. Côté prix, il faut compter 190 euros par mois pour un an d'engagement.

Mais l'espace est également accessible sans engagement au prix de 250 euros par mois, ou seulement au tarif unitaire pour les gens de passage. Pour eux, il faudra débourser 27 euros pour un «daily pass» dans la salle de sport ou 16 euros pour aller nager dans la piscine olympique. Un tarif réduit à 12 euros pour les habitants du 15e, les séniors, les demandeurs d'emploi et les étudiants. Il est enfin possible de prendre un forfait 20 entrées piscine, au prix de 14 euros l'entrée. Soit 280 euros.

Autre point fort du lieu : il propose une offre médicale complète, allant de l'ostéopathe au kinésithérapeute en passant par la sage-femme ou le diététicien. Disponibles sur Doctolib, ces praticiens sont accessibles avec une prescription médicale et offrent une prise en charge complète aux sportifs, aux blessés ou aux femmes enceintes, avec des ateliers thérapeutiques, de la balnéothérapie ou encore de l'isocinétisme, exercice de contraction musculaire plébiscité par les sportifs de haut niveau.

Monter en puissance jusqu'à l'été

Et pour ceux qui ne s'intéresseraient que de loin à la partie sportive, Annette K. veut aussi être un lieu refuge, où il est possible de s'installer pour télétravailler, de déjeuner avec des amis ou des collègues au-dessus de la Seine ou encore de participer à une soirée latina avec cours de salsa le mercredi, et autres soirées festives du jeudi au samedi avec happy hours et cocktail party jusqu'à 2h du matin. Au sous-sol, une «boîte de nuit» est d'ailleurs privatisable pour 150 à 200 personnes.

Si l'équipe a fait le pari d'ouvrir en hiver, c'est pour s'assurer que tout soit prêt pour la période estivale et monter en puissance, afin d'atteindre les 170 abonnés quotidiens. Un objectif visé par Alexander Altmeyer, responsable commercial sport chez Annette K., qui énumère les avantages de ce lieu insolite. Une salle de sport «hyper générale pour un suivi optimal», assure-t-il.

Et ce sera encore mieux cet été, explique-t-il, alors qu'une terrasse installée sur le quai et baptisée «Rosé piscine» va venir compléter les infrastructures existantes. Au programme : l'accès à un bar et des chaises longues, avec une offre de restauration plus «commerciale», mais aussi l'installation d'un écran géant où il sera possible de venir assister à une séance de ciné depuis les gradins installés face à la péniche, ou encore l'ouverture de deux terrains de squash. De quoi redonner vie à ce quai trop longtemps délaissé.