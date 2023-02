Paris : Anne Hidalgo appelle TotalEnergies à baisser la facture pour les écoles parisiennes

En raison de l'augmentation du prix de l'électricité, certaines écoles parisiennes doivent faire face à un surcoût particulièrement important. A tel point que la maire de Paris Anne Hidalgo a directement écrit au PDG du groupe TotalEnergies, Patrick Pouyanné, lui demandant de «prendre sa part des efforts collectifs pour amortir les effets de la crise».

La facture est tombée, et elle est colossale : un surcoût de 941.000 euros pour l'année 2023 pour les écoles maternelles et primaires parisiennes de 11 arrondissements sur 20. En cause ? La hausse des prix de l'électricité pratiqués par TotalEnergies. «Il ne peut y avoir d'un côté des superprofits pour les entreprises et de l'autre un surcoût exagéré des prix de l'énergie pour nos écoles et nos familles», a dénoncé Anne Hidalgo ce vendredi.

«J'en appelle à la responsabilité de TotalEnergies»

La maire de Paris appelle donc à la «responsabilité» du groupe TotalEnergies dirigé par Patrick Pouyanné, pour qu'il prenne «sa part des efforts collectifs pour amortir les effets de la crise auprès des familles parisiennes». Et ce, alors que la compagnie mondiale a, selon l'édile parisienne, «généré un résultat net de 19 milliards d'euros pour l'année 2022, soit une croissance de 28 % en un an». «Il s'agit du plus haut bénéfice jamais réalisé par TotalEnergies, et l'un des plus importants de l'histoire du CAC 40», relève-t-elle.

Un surcoût qui «menace gravement» l'«équilibre budgétaire» et la «trésorerie» de ces écoles, écrit Anne Hidalgo dans son courrier daté de ce jeudi 16 février. Et l'enjeu est important pour la Ville de Paris, qui explique qu'«en dépit d'un contexte budgétaire difficile, la Ville de Paris a fait le choix de maintenir ses engagements pour soutenir les familles, et notamment les moins favorisées», avec notamment la non-augmentation du prix de la cantine.

«Je vous demande de bien vouloir étudier tous les moyens existants pour revenir sur cette facture exorbitante, et vous en tenir au prix initial pour les Caisses des écoles de la Ville de Paris», conclut la maire de Paris dans son courrier. Si Total ne donne pas suite, cette hausse de près d'un million d'euros de la facture d'électricité serait donc prise en charge par la Ville, «sans répercussion sur les familles», promet le cabinet de la maire.

En parallèle, les Caisses des écoles concernées ont déposé un dossier auprès de Total pour bénéficier du dispositif gouvernemental nommé «Amortisseur électricité», qui s'adresse aux entreprises qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Selon l'entourage de la maire, c'est ensuite «Total qui leur donnera une réponse sous le contrôle de la Commission de régulation de l'Energie».