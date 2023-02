Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : ce que l'on sait

Une professeure d’espagnol a été mortellement poignardée ce mercredi 22 février par un élève, dans le lycée privé Saint Thomas d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue.

Un terrible drame. Un élève du lycée Saint Thomas d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) a mortellement poignardé son enseignante en cours d’espagnol, dans la matinée du mercredi 22 février. Une enquête pour assassinat a été ouverte et le suspect placé en garde à vue. Voici ce que l’on sait.

Les faits

Peu avant 10h du matin, en cours d’espagnol, un élève de 16 ans s'est levé et, armé d’un couteau, a poignardé l'enseignante.

Une fois les policiers arrivés, l'agresseur «avait été désarmé, la scène était figée et les élèves étaient confinés», a indiqué une source proche du dossier, précisant que le suspect «avait en sa possession une très grosse lame, d'au moins 10 centimètres». Un fois interpellé, le garçon aurait déclaré aux policiers qu’il était «possédé».

Quant à la victime, que les secours n'ont pu ranimer, il s’agissait d’une professeure de 52 ans, selon le parquet. «Il s'agit d'une professeure d'espagnol qui était dans cet établissement depuis longtemps. Elle était consciencieuse», a déclaré Serge Hastoy, délégué FEP-CFDT du Pays basque.

Une enquête ouverte

La police judiciaire de Bordeaux a rapidement été saisie. Une enquête a ainsi été ouverte pour «assassinat», a indiqué le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier.

L'auteur présumé de l'agression a été «placé en garde à vue» et «n'était pas connu des services de police, ni des services de justice», selon le procureur.

Le suspect

Concernant le suspect, inconnu des services de police, il serait né en 2007. Des «voix» dans la nuit précédant l’assassinat lui auraient demandé de passer à l’acte, l’élève ayant déclaré être «possédé» au moment des faits.

Malgré ces premiers éléments, il a été placé en garde à vue quelques heures après, jugé apte à être interrogé par les forces de l’ordre.

«A ma connaissance, il n'y avait pas de circonstances ou de signalements particuliers» le concernant, a précisé le ministre de l'Education Pap Ndiaye.

Les réactions

«Un drame d’une exceptionnelle gravité (...), un jour triste pour l’Education nationale», s'est ému le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye, qui s'est rendu sur place dans l'après-midi. «C'est un établissement très calme et réputé pour son sérieux ainsi que la sérénité de son climat scolaire», a-t-il ajouté, annonçant qu'une minute de silence serait respectée dans tous les établissements scolaires du pays à 15h00, le 23 février.

Immense émotion suite au décès aujourd’hui d’une professeure au lycée Saint-Thomas-d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Mes pensées pour sa famille, ses collègues et ses élèves. Je me rends sans délai sur place. — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) February 22, 2023

La sénatrice et le procureur des Pyrénées-Atlantiques ont également témoigné de leur soutien à la victime sur Twitter, la première condamnant «un acte de violence».

Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement s’est également exprimé après le Conseil des ministres n’osant imaginer le «traumatisme que cela peut représenter localement et plus généralement à l’échelle de la nation».

«Après le drame survenu à Saint-Jean-de-Luz, je partage le choc et la peine de la communauté éducative du lycée Saint-Thomas d’Aquin et de toute la Nation. Toutes mes pensées vont à la victime, à sa famille et ses proches, à ses collègues, aux élèves», a tweeté la Première ministre Elisabeth Borne. Un soutien notamment appuyé par le président de la République Emmanuel Macron, quelques minutes après, qui a dit partager la douleur «de nos enseignants qui consacrent leur vie à transmettre le savoir aux générations futures».

L'assassinat d’une enseignante à Saint-Jean-de-Luz nous remplit d’une intense émotion. Je partage la douleur de sa famille, de ses collègues, de ses élèves, de nos enseignants qui consacrent leur vie à transmettre le savoir aux générations futures. La Nation est à vos côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 22, 2023

Toujours sur les réseaux sociaux, plusieurs députés de chaque parti politique se sont exprimés, à la fois pour soutenir la communauté enseignante et pour dénoncer la violence de cet acte.