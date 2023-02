Emmanuel Macron inaugure le Salon de l'agriculture ce samedi

Ce samedi 25 février, le président de la République Emmanuel Macron est attendu au Salon de l’agriculture situé à la Porte de Versailles, à Paris. Il s’agit d’un moment important «pour lui et pour le monde agricole» selon l’Élysée.

Après quelques années de perturbations, notamment en raison de la crise sanitaire de Covid-19 et la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron inaugure ce samedi 25 février le Salon de l’agriculture. L’événement agricole se tient à la Porte de Versailles et s’achèvera le 5 mars prochain.

«C'est important d'avoir ces retrouvailles avec le Salon dans une semaine qui s'inscrit dans la suite du déplacement qu’a effectué le président de la République mardi 21 février sur le marché d'intérêt national de Rungis, où le Président est allé au contact des Français qui travaillent, qui se lèvent tôt, pour évoquer toute une série de sujets d'actualité sur les préoccupations de nos concitoyens, qu'il s'agisse de la valeur travail, du coût de l'énergie, de l'inflation et de la hausse des prix», a expliqué l’Élysée.

Cette année, le Salon de l’agriculture est en effet dédié «à conforter et à accélérer la vision des transitions de l’agriculture française qui a connu un certain nombre de tournants dans ces dernières années».

Durant cette journée, Emmanuel Macron ira à la rencontre d’un maximum d’acteurs du monde agricole, essentiellement dans les filières végétales et animales, mais également des acteurs de la pêche considérés comme «une composante à part entière de nos enjeux de souveraineté agricole et alimentaire».

Des indicateurs «au vert» malgré la guerre en Ukraine et le Covid-19

Durant les dernières années, plusieurs secteurs français ont subi un choc notamment en raison de la guerre en Ukraine et à la crise sanitaire liée au Covid-19. Toutefois, selon l’Élysée, les indicateurs des 24 derniers mois concernant l’agriculture ont été «extrêmement positifs», à l’instar de l’excédent brut des exploitations qui a augmenté de 25% ou encore la valeur ajoutée des investissements agricoles en hausse de 15%.

«On a aussi des bonnes nouvelles sur le plan commercial, avec des niveaux records attendus en 2022, plus de 5 milliards d'exportations, et des secteurs comme, notamment, la viticulture qui font honneur au commerce français et à un revenu disponible par exploitants agricoles qui a significativement augmenté de plus de 60 % en 2021, ce qui montre que notre agriculture a tenu bon», a expliqué l’Élysée.

Pour rappel, après l'annulation du Salon de l'agriculture en 2021 en raison du Covid-19, Emmanuel Macron n'a pas pu participer à l'événement en 2022 et avait été remplacé «un peu au pied levé» par son Premier ministre, Jean Castex.