Île-de-France : après la RATP, c'est au tour de Transilien de lancer une importante campagne de recrutement

Quelques jours après l'annonce par la RATP du lancement d'une campagne de recrutement «sans précédent», c'est au tour de Transilien SNCF de proposer l'embauche de plus de 900 nouveaux collaborateurs pour son réseau francilien.

Dernière ligne droite avant 2024. Alors que les transports en commun franciliens sont un enjeu central de la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Transilien SNCF Voyageurs vient d'annoncer le recrutement de «plus de 900 agents» cette année, «dont 400 conducteurs de RER, train et de tram-train», ou encore «200 chargés de relation clientèle en gare».

Concrètement, il s'agit donc de recruter des conducteurs de RER, train et de tram-train, mais aussi une centaine de techniciens de maintenance des trains et agents de manœuvre des trains au sein des centres de maintenance, des agents de production et autres agents de maitrises et cadres, profils ingénieurs ou système d'information (projets, développeurs).

Pour cela, «une grande campagne et deux forums de recrutements seront lancés en mars et en avril par Transilien» dans la région, explique le groupe, qui assure que ses ambitieux objectifs de recrutements ont toujours «été tenus et dépassés». Pour preuve, «ce sont deux fois plus d'agents de conduite Transilien qui ont été recrutés en 2022 par rapport à 2020», avec «770 agents recrutés, au lieu des 600 prévus», précise le groupe.

Rattraper le retard du au confinement

Et pour que tout soit prêt à temps, pour les JO mais aussi pour la préparation de la mise en service d'Eole, le prolongement à l'ouest du RER E, Transilien promet d'accélérer «la formation d'agents de conduite dans les mêmes conditions de qualité et de sécurité». L'occasion également, selon Transilien, de rattraper les «moindres recrutements» d'agents de conduite «dus à la crise sanitaire et aux confinements».

Avec ce «volume de recrutement très significatif porté par des ambitions d'améliorations constantes des services aux voyageurs», Transilien SNCF veut être au rendez-vous «de la poursuite du renouvellement des matériels roulants financés», qui nécessitent «de forts besoins en compétences techniques», et veut s'assurer de pouvoir faire face aux «mobilités internes» des agents Transilien et aux «départs en retraite».