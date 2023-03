Lutte contre les drogues : trafic, consommation... les chiffres de 2022 en forte hausse

En 2022, 156,7 tonnes de drogues ont été saisies en France, dont 27 tonnes de cocaïne, a fait savoir le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ce mercredi 1er mars lors de la présentation du bilan de la lutte contre les drogues portant sur l’année précédente.

Des chiffres et une inquiétude au plus haut. Ce mercredi 1er mars, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal, respectivement ministres de l’Intérieur, de la Justice, et des Comptes publics, ont présenté le bilan 2022 de la lutte contre les drogues.

D’après la place Beauvau, «le bilan des saisies de produits stupéfiants pour 2022 s’établit à des niveaux historiques». Les autorités françaises ont fait savoir que 156,7 tonnes de drogues ont été saisies en France au cours de l’année précédente.

Concernant le cannabis, ce sont plus de 128,6 tonnes qui ont été saisies durant les douze derniers mois. Un chiffre en hausse de 15% par rapport à 2021. «Le seuil des 125 tonnes est dépassé pour la première fois. La résine représente 68% des saisies», a indiqué le ministre de l’Intérieur.

Plus alarmant encore, les saisies de la cocaïne ont été multipliées par 5 au cours des dix dernières années et les autorités ont saisi 27,7 tonnes en 2022, soit +5% par rapport à 2021. La majorité de ces saisies proviennent des Antilles et de la Guyane et 75% de celles-ci ont été réalisées par voie maritime.

Les saisies de l’héroïne sont, elles aussi, en forte croissance avec 1,4 tonnes en 2022, soit +8% par rapport à 2021.

Comme pour les autres substances, la consommation des drogues de synthèse (Kétamine, ecstasy, cocaïne rose etc…) est en forte hausse. En janvier 2022, la douane a saisi 613 kg de cathinones. 237 kg d’amphétamines et méthamphétamines et 1.543.421 comprimés d’ecstasy ont également été saisis, dont 657.000 à Paris.

Des points de deal moins nombreux

Bien que le trafic de stupéfiants soit en hausse, les forces de l’ordre se sont mobilisées partout sur le territoire national pour empêcher la composition de nouveaux points de deal. Ainsi, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 37.510 trafiquants ont été mis en cause en 2022, dont 4.148 en janvier 2023.

Par ailleurs, 15.160 opérations de démantèlement de points de deals ont été menées, a indiqué Gérald Darmanin. Cela a permis une baisse de 22% de leur nombre en deux ans. «Une belle réussite quand on sait combien ils minent la vie de nos concitoyens», s’est félicité le ministre de l’Intérieur.

En parallèle, le nombre d’amendes forfaitaires délictuelles (AFD), créées en 2020 pour mieux sanctionner les consommateurs de drogue, a augmenté passant de 106.476 en 2021 à 143.447 en 2022. Depuis sa création, ce sont près de 298.000 AFD qui ont été dressées, dont 288.000 rien que pour le cannabis.

À son tour, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a fait savoir que, 37.793 condamnations ont été prononcées à des infractions liées au trafic de stupéfiants, soit 10% d’augmentation par rapport à 2019. Le taux d’emprisonnement ferme s’élève, lui, à 45% avec une durée d’emprisonnement ferme de 12,5 mois.

Les condamnations délictuelles douanières ont augmenté de 6% par rapport à 2021 avec 2.290 affaires en 2022. Le taux d’emprisonnement ferme lié à ce type de condamnation est de 83% et la durée moyenne d’emprisonnement est de 20,5 mois.

Les confiscations judiciaires, prononcées par les juridictions et exécutées en 2022, s’élèvent à la somme de 42 millions d’euros.