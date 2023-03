Grève contre la réforme des retraites : le trafic restera «perturbé» mercredi dans les transports franciliens

Avant même de savoir officiellement si la grève de ce mardi 7 mars contre la réforme des retraites sera reconduite mercredi, la RATP a d'ores et déjà fait savoir que le trafic resterait «très perturbé» pour le métro et le RER. Même chose du côté de la SNCF, qui prévoit elle aussi une journée «très fortement perturbée».

Alors que l'ensemble des syndicats de la RATP et de la SNCF ont appelé à une grève reconductible à partir de mardi, journée particulièrement suivie dans les transports avec 80% des TGV et TER annulés côté SNCF tandis que la RATP n'ouvre la plupart de ses lignes de métro qu'aux heures de pointe, les perturbations pourraient bien continuer ce mercredi 8 mars.

Situation similaire ce mercredi

Pas de nette amélioration n'est en effet prévue ce mercredi pour ce qui est du réseau souterrain, selon la direction de la RATP qui table cependant sur une amélioration pour les bus et tramways, avec un trafic quasiment normal. Contre 3 bus et tramways sur 4 en moyenne prévus ce mardi.

Pas de changements non plus côté SNCF avec un train sur trois sur les RER A et B et sur les lignes ferroviaires H, K, U, un train sur cinq sur les RER C et D ainsi que sur les lignes J, L, N, R, et un sur dix sur le RER E et la ligne P. SNCF comme RATP recommandent aux voyageurs de différer leurs déplacements.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 7 mars, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro. Le trafic sera perturbé sur les réseau Bus et Tramway pic.twitter.com/NjyfbTws5S — RATP Group (@RATPgroup) March 6, 2023

Ce mardi, le trafic avait déjà été annoncé comme «très perturbé» sur le réseau ferroviaire. Dans le métro, seules les lignes 1 et 14, automatiques, circulent normalement, tandis que le trafic – comme annoncé la veille par la RATP – est «très perturbé» sur les autres lignes, tout comme dans le RER. Concernant le trafic côté SNCF, il est «très fortement perturbé» sur son réseau RER et Transilien.

Quant à savoir quel sera exactement l'état du trafic ce mercredi, la RATP et la SNCF communiqueront des prévisions plus précises en fin de journée ce mardi, pour la journée de mercredi.