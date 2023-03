Grève du 7 mars : les éboueurs à l'arrêt dans une dizaine d'arrondissements à Paris

Connu pour être le plus grand centre d'incinération en Europe, l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine (94), qui couvre Paris et ses villes limitrophes, est bloqué ce mardi 7 mars, tout comme certains garages de collecte dans le secteur. Résultat : les poubelles ne sont plus ramassées à Paris.

Les éboueurs aussi sont en grève, et certains occupent même l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine depuis lundi matin en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les poubelles ne seront donc pas ramassées ce mardi dans une dizaine d'arrondissements parisiens parmi lesquels le 2e, le 5e, le 6e, le 8e, le 9e, le 12e, le 14e, le 16e, le 17e ou encore le 20e.

La moitié des arrondissements concernée

«Je suis prêt à enchaîner vingt jours de grève s'il le faut, je n'hésiterais pas», explique d'ailleurs Jean-Christophe Oudart, qui énumère toutes les tâches qu'il doit réaliser en tant qu'éboueur à Paris, citant le ramassage des déchets et des encombrants, en passant par le nettoyage des rues et des chaussées.

Autant de tâches qui pourraient un jour «le faire se retrouver dans un fauteuil roulant», selon lui. Accompagné d'autres éboueurs, il réclame donc aujourd'hui que le départ à la retraite ne dépasse 60 ans pour les éboueurs, métier qu'il juge pénible.

«Si tous les personnels du privé et du public sont en grève en Ile-de-France, c'est l'équivalent de 15.000 tonnes de déchets non traités par jour donc à la fin de la semaine, on va très vite arriver à 100.000 tonnes de déchets qui n'auront été ni collectés, ni traités», menace Régis Vieceli, secrétaire général CGT pour le traitement des déchets.

Selon la CGT, ce lundi, la collecte des déchets a été fortement perturbée dans la moitié des arrondissements parisiens. Ceux dont la collecte est encore gérée par des agents du service public et qui n'a pas été confiée à un prestataire de service comme c'est notamment le cas dans le 7e ou dans le 1e arrondissement par exemple.

En raison d’un mouvement de #grève contre la réforme des #retraites la #collecte des déchets, l'accès aux sites de traitement et les activités de #nettoiement sont fortement perturbés aujourd’hui à @Paris. pic.twitter.com/kQlsBLmLtm — Colombe Brossel (@cbrossel) March 7, 2023

Et le mouvement se poursuit ce mardi, comme le confirme Colombe Brossel, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la propreté. «En raison d’un mouvement de grève contre la réforme des retraites, la collecte des déchets, l'accès aux sites de traitement et les activités de nettoiement sont fortement perturbés aujourd'hui à Paris», a-t-elle expliqué.

Si pour l'instant, la situation était plutôt contrôlée à Paris, même si ce mardi matin les poubelles commençaient à déborder dans certains quartiers concernés, les choses pourraient vite dégénérer si le mouvement venait à durer.