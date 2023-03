Grève du 8 mars : quelles sont les prévisions de trafic dans les transports en commun ce mercredi ?

Les perturbations vont continuer dans les transports en commun ce mercredi 8 mars, en marge de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Selon les prévisions de la RATP, le trafic devrait en effet rester «très perturbé», malgré une amélioration par rapport à ce mardi. Pareil du côté de la SNCF, qui évoque une «circulation des trains fortement perturbée» sur l'ensemble des lignes.

En marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, et alors qu'une grève reconductible a été lancée ce mardi 7 mars, «la RATP prévoit un trafic en amélioration [pour ce mercredi 8 mars] mais qui reste très perturbé sur le réseau métro, comme sur le réseau RER, où il y aura en moyenne 2 trains sur 3 sur la ligne A et 1 train sur 2 sur la ligne B», a communiqué le groupe à la mi-journée.

A noter néanmoins que le trafic sera quasi normal sur le réseau des bus et normal sur le réseau des tramways. Pour autant, la RATP réitère son invitation «à privilégier le télétravail ou à différer les déplacements sur le réseau ce jour-là» et «présente ses excuses à l’ensemble de ses voyageurs pour les conditions de transport durant le mouvement social».

Même chose du côté de la SNCF, qui annonce ce mardi que la circulation des trains «s'améliorera mercredi mais restera fortement perturbée sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs». En outre, le trafic devrait également rester perturbé le jeudi 9 mars.

les prévisions pour le mercredi 8 mars

métro

Comme d'habitude, les deux lignes automatiques – 1 et 14 – devraient fonctionner normalement ce mercredi. La ligne 4 devrait elle aussi fonctionner quasi normalement, mais fermera à 22h15 en raison des travaux d’automatisation.

Par ailleurs, les lignes 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 seront ouvertes dans leur intégralité, mais avec seulement 1 train sur 3 en circulation en moyenne, voire 1 train sur 2 pendant les heures de pointe.

Quant à la ligne 8, elle sera uniquement ouverte entre Reuilly-Diderot et Créteil Pointe du Lac d'un côté, et entre Balard et Concorde de l'autre, et ce, seulement aux heures de pointe entre 6h et 10h et 16h et 20h.

RER A et B

Du côté du RER A et B, exploités à la fois par la RATP et la SNCF, il faudra compter en moyenne 2 trains sur 3 pour le RER A, avec une interconnexion maintenue à Nanterre-Préfecture, et en moyenne 1 train sur 2 pour le RER B, avec une interconnexion interrompue à Gare du Nord

RER C, D et E

Pour les RER C, D et E, exploités par la SNCF, il faudra compter 1 train sur 5 en moyenne, avec des trains uniquement aux heures de pointe sur le RER C

Par ailleurs, sur le RER D, l'interconnexion sera suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon, sans aucun train entre ces deux gares. Les trains circuleront donc uniquement entre Châtelet et Goussainville, et entre Paris Gare de Lyon et Melun / Corbeil-Essonnes via Evry Courcouronnes

Enfin, pour le RER E, les trains seront au départ et à destination de la Gare de l'Est, circuleront uniquement aux heures de pointe entre Paris Est et Meaux / Tournan / Château Thierry. A noter donc que les gares d'Haussmann Saint-Lazare, Magenta, Rosa Parks et Pantin ne sont pas desservies.

Transilien H, J, K, L et U

1 train sur 3 en moyenne

Transilien N, P et R

1 train sur 5 en moyenne

Pour la ligne P, les trains seront au départ et à destination de la Gare de l'Est, circuleront uniquement aux heures de pointe entre Paris Est et Meaux / Tournan / Château Thierry

Pour la ligne N, les trains circuleront uniquement entre Paris Montparnasse et Rambouillet/ Dreux

Et pour la ligne R, les trains circuleront uniquement entre Paris gare de Lyon et Montargis/ Montereau via Moret.

Bus

Trafic quasi normal, avec 8 bus sur 10 en circulation. Pour toutes les lignes de bus exploitées

Trafic normal pour le Noctilien

tramway

Trafic normal sur l'ensemble du réseau

orlyval

Trafic normal