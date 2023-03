Rappel de produit : attention cette margarine ne doit pas être consommée par des personnes allergiques

Le site gouvernemental Rappel Conso a rappelé, ce lundi 6 mars, des lots de margarine de la marque Carrefour en raison de la présence de lait non indiqué dans la liste des ingrédients.

Vigilance extrême. Des lots de margarine «Tournesol doux» vendus dans les magasins Carrefour sont massivement rappelés dans toute la France en raison de la présence de «substances allergisantes non déclarées» apparaissant dans la liste des ingrédients du produit, a fait savoir le site gouvernemental Rappel Conso, ce lundi 6 mars. La substance en question étant du lait.

Il s’agit d’une margarine allégée au tournesol et conditionnée dans des boîtes de 500g. Les lots concernés portent le code-barre 3270190020080 et ont été commercialisés du 10 novembre 2022 au 2 mars 2023. Concernant leurs dates de durabilité minimale indiquées sur l’emballage, celles-ci vont entre le 2 mars et le 2 juin 2023.

De son côté, Rappel Conso recommande «aux personnes allergiques aux protéines de lait ou intolérantes au lactose, qui détiendraient ce produit, de ne pas le consommer et de le rapporter au magasin où il leur sera remboursé».

Le site des alertes des produits dangereux précisé également que «ce produit ne contient aucun risque pour les personnes non allergiques aux protéines de lait ou non intolérantes au lactose. Dans l’attente de la correction du pack, la présence de lait va être ajoutée par sticker puis au jet d'encre sur le couvercle».