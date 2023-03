Réforme des retraites :«Vous faites du mal à un pays qui souffre déjà beaucoup», lance Manuel Bompard à Olivier Dussopt

Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce mardi, le député LFI Manuel Bompard a accusé le gouvernement de «faire du mal à un pays qui souffre déjà beaucoup». Des propos vivement réfutés par le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Alors que des milliers de manifestants protestent contre la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement ce mardi 7 mars, les explications autour de ce projet continuent à l’Assemblée nationale.

Dans l’Hémicycle, le député LFI des Bouches-du-Rhône Manuel Bompard a accusé l’exécutif de «faire du mal à un pays qui souffre déjà beaucoup». L’élu insoumis s’est d’ailleurs directement adressé à la Première ministre Elisabeth Borne. «Pendant combien de temps allez-vous faire payer au pays le prix de votre entêtement», a-t-il lancé à la locataire de Matignon.

Alors que le texte est actuellement examiné au Sénat, Manuel Bompard a de nouveau demandé au gouvernement de retirer son projet de loi, rappelant l’importante mobilisation des Français ce mardi sur l’ensemble du territoire. «Il n’y a pas de honte à reculer, d’autres l’ont fait avant vous», a-t-il ajouté.

En réponse à la prise de parole de Manuel Bompard, le ministre du Travail Olivier Dussopt a accusé les insoumis de «mettre les travailleurs et les classes modestes à genoux».

#RéformeDesRetraites : "@mbompard, vous appelez au blocage, à mettre l'économie à genoux, mais c'est mettre les travailleurs et les classes modestes à genoux, c'est mettre en difficulté les petites entreprises et les plus fragiles", dénonce @olivierdussopt. #DirectAN #QAG pic.twitter.com/QwMMNJZdv1

— LCP (@LCP) March 7, 2023