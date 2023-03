Ces 5 bras ou doigts d'honneur de politiques qui ont marqué les mémoires

Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a créé la polémique mardi 7 mars en adressant deux bras d’honneur au président de groupe LR Olivier Marleix à l’Assemblée nationale. Avant lui, au moins cinq autres hommes politiques ont eu des gestes d’humeur similaires.

Un geste qui ne va pas avec les plus hautes fonctions politiques. Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a créé la polémique ce mardi en adressant deux bras d’honneur au président de groupe LR Olivier Marleix à l’Assemblée nationale.

Ce dernier venait de l’attaquer au sujet de sa mise en examen pour prises illégales d’intérêt. Pour sa défense, le ministre de la Justice a assuré, lors de la reprise des débats, que «les bras d’honneur n’étaient pas adressés au député» mais bien à la «présomption d’innocence».

Avant Eric Dupond-Moretti, de nombreux hommes politiques ont également connu des dérapages similaires. Le point sur cinq cas ayant eu lieu ces dernières années, du plus ancien au plus récent.

Noel Mamère

En décembre 2009, Noël Mamère, député des Verts, avait fait un bras d’honneur à des membres de l'opposition après les incidents survenus lors de l’intrusion de militants de Greenpeace dans l’Hémicycle.

Mécontent des insultes proférées par des élus UMP et du Nouveau Centre à l’encontre des manifestants, l’ancien maire de Bègles (Gironde) avait ainsi réagi de façon excessive. Il avait écopé quelques jours plus tard d’une sanction financière équivalente à 1.300 euros et avait reçu un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal.

Devant la presse, il avait néanmoins assumé son geste. «S'il faut refaire un bras d'honneur, je le referais volontiers et je paierais. S'il faut payer pour garder sa liberté d'expression et faire son travail de député, je suis prêt à recommencer», avait déclaré Noël Mamère.

Henri Emmanuelli

En plein débat sur la réforme de la fiscalité à l’Assemblée nationale en juin 2011, le député PS des Landes, Henri Emmanuelli, avait fait un doigt d’honneur en direction du Premier ministre François Fillon. Une indélicatesse comparable au geste commis par Eric Dupond-Moretti ce mardi.

Les 2 bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée en visant Olivier Marleix rappellent furieusement celui d'Henri Emmanuelli à François Fillon en 2011. pic.twitter.com/noZhMP9dFs — MariePierreBourgeois (@MariePBourgeois) March 7, 2023

Malgré des clichés et un enregistrement en direct dans l’Hémicycle, l’élu de gauche avait nié avoir eu recours à ce geste devant ses confrères. «Je n'ai pas fait de doigt d'honneur et si ça a été interprété de cette façon, j'en suis désolé», avait affirmé l’intéressé en séance publique.

«Si ça a pu choquer, j'en suis désolé, mais sachez que si j'ai quelque chose à dire à M. Fillon ça ne passe pas par le biais d'un doigt d'honneur. Je suis encore assez grand et j'ai encore assez d'expérience pour lui dire ce que j'ai à lui dire sans faire des gestes inconvenants», avait ajouté ce dernier.

Gérard Longuet

Invité sur le plateau de «La Preuve par trois» sur Public Sénat en octobre 2012, le sénateur de la Meuse Gérard Longuet avait fait un bras d’honneur lors du générique de fin d’émission. L’ancien ministre de la Défense avait assuré avoir fait ce geste en réaction aux demandes de l’Algérie pour une reconnaissance des crimes perpétrés lors de la colonisation.

Le bras d’honneur de Gérard Longuet sur Public Sénat mardi pendant le générique de fin de l’émission : la Preuve par 3 pic.twitter.com/9GuWFmqs — sebti berkani (@samsebt) November 1, 2012

«La France n'a pas à avoir honte de sa présence en Algérie pendant la colonisation, en tout cas c'est ma conviction. Refaire l'histoire, 182 ans plus tard, ne permet pas d'aller de l'avant. Je souhaite une relation apaisée entre la France et l'Algérie, mais cela paraît impossible si, à chaque fois que l'on se rencontre, on refait le procès de la colonisation. Il n'y a que les gens sans caractère qui ne réagissent jamais», avait expliqué l’élu dans L’Express.

Gilbert Collard

Invité sur LCI quelques jours après la polémique du bras d’honneur de Gérard Longuet, le député du Gard Gilbert Collard avait apporté son soutien à ce dernier. Il avait même répété le geste à l’antenne.

«Il a bien fait, il a enfin un peu d'honneur au bout du bras. Moi, j'ajoute mon bras à celui de M. Longuet. Il ne savait pas qu'il était filmé, alors il faudrait un peu de correction des journalistes. Ensuite, il a bien fait de le faire, et j'espère que ce bras d'honneur a été tellement amplifié par les médias que ceux qui nous demandent de nous repentir l'ont reçu en pleine figure», avait justifié Gilbert Collard.

Éric Zemmour

Le 26 novembre 2021, quelques jours avant l’annonce officielle de sa candidature à l’élection présidentielle 2022, Eric Zemmour avait répondu au doigt d’honneur d’une femme dans la rue par un autre doigt d’honneur.

Donc à #Marseille, une passante dit à Éric Zemmour "casse-toi" et lui fait un doigt d’honneur. Lequel répond par le même geste en ajoutant "et bien profond !"



Un candidat à la présidentielle ne devrait pas dire et faire ça !



Mais quelle honte ! pic.twitter.com/1qmi73i7du — Laurent SEGNIS (@LaurentSegnis) November 27, 2021

L'ancien polémiste avait concédé avoir fait une erreur sous le coup de l’impulsivité. «Je ne suis pas sûr que mon doigt d’honneur à Marseille a été du meilleur goût. Mais que voulez-vous, j’étais énervé, j’avais été harcelé par les antifas toute la journée… on fait tous des erreurs. On s’énerve, bon c’est la vie, on n’est pas fait de bois».