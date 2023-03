JO 2024 : Paris et la Seine-Saint-Denis souhaitent acheter des places, trop chères pour leurs administrés

Alors que la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 est vivement critiquée, accusée d'être inaccessible aux petits budgets, Paris et la Seine-Saint-Denis (93) viennent d'annoncer, ce jeudi 9 mars, leur souhait d'acheter des billets pour les redistribuer à leurs habitants les plus jeunes ainsi qu'aux plus précaires.

Face à la cherté des prix des places pour assister aux JO, la Ville de Paris et le département de la Seine-Saint-Denis (93) ont fait savoir ce jeudi qu'elles souhaitaient acheter plusieurs dizaines de milliers places, redistribuées ensuite aux plus jeunes, aux clubs sportifs, aux centres sociaux mais aussi aux séniors, aux personnes en situation de handicap et aux bénéficiaires du RSA.

Des places redistribuées gratuitement

«Le département de la Seine-Saint-Denis a fait part à Paris 2024 de sa volonté d'acheter 40.000 billets – 16.000 pour les Jeux Olympiques, et 24.000 pour les Jeux Paralympiques – à destination des jeunes et publics les plus fragiles qui correspondent aux compétences départementales», a ainsi communiqué le conseil départemental du 93 ce jeudi.

Alors que s'achève pour le grand public la phase d'achat des packs de billets #Paris2024 , nous poursuivons les discussions avec @Paris2024 en vue de l'achat de 40 000 billets pour les jeunes et les publics les plus fragiles de #Seine-Saint-Denis. — Département de Seine-Saint-Denis (@seinesaintdenis) March 9, 2023

Une enveloppe d'un million d'euros a été alloué à cet achat, souligne le département. En outre, le président du département du 93 Stéphane Troussel explique que les discussions sont «pour le moment ouvertes sur les seuls Jeux Olympiques» mais «se poursuivent», dans le but d'«obtenir un maximum de billets», notamment «pour des disciplines qui auront lieu dans le 93 ou qui concernent les sports urbains».

Même chose du côté de la Ville de Paris, qui a également fait savoir qu'elle souhaitait acquérir 50.000 places, sans préciser dans quelle mesure celles-ci donneraient accès aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, ni le budget qui serait alloué à cet achat, mais a confirmé son intention de mettre en place un système de redistribution gratuite de billets gratuits aux plus jeunes, aux clubs sportifs et aux centres sociaux.