Parcoursup : dernier jour pour les lycéens pour formuler leurs vœux de formation

Les lycéens et étudiants en réorientation ont jusqu’à ce jeudi 9 mars à 23h59 pour formuler leurs vœux de formations sur Parcoursup. Après cette date, et jusqu’au 6 avril prochain, il sera toutefois possible de confirmer ses choix et d'ajouter certaines pièces aux candidatures.

Dernière ligne droite. Comme chaque année, les élèves de terminale ainsi que les étudiants en réorientation doivent informer les établissements supérieurs de leurs futurs projets. Pour cette année, ils ont jusqu’à ce jeudi 9 mars à 23h59 pour saisir leurs choix de formation parmi les 21.000 cursus post-bac proposés sur la plate-forme Parcoursup.

Pour optimiser leurs chances d’avoir une formation, les élèves ont la possibilité de saisir jusqu’à 10 vœux. En fonction du nombre de places proposées et de la qualité des dossiers examinés par les grandes écoles, ils peuvent obtenir plusieurs réponses et ainsi avoir le choix pour la suite.

Comme le rapporte le site Démarches Administratives, «certaines formations sont éligibles au renseignement de sous-vœux. Lorsque vous envisagez de suivre l’une d’elles, ce sont 20 autres sous-vœux que vous pouvez formuler pour augmenter vos chances de poursuivre vos études dans ces filières».

S’il ne sera plus possible d’ajouter ou de remplacer des vœux après ce jeudi 9 mars, les lycéens et étudiants en réorientation pourront néanmoins peaufiner leur dossier Parcoursup jusqu’au 6 avril prochain en confirmant leurs choix ou encore en ajoutant certaines pièces à leurs candidatures comme des lettres de motivation ou une liste des centres d’intérêts.

Les premières réponses seront disponibles à compter du 2 juin 2023. Les écoles ont jusqu’au 13 juillet pour informer les étudiants de la retenue de leur candidature.