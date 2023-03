Réforme des retraites : la jeunesse se mobilise ce jeudi

Treize organisations de jeunesse, parmi lesquelles les syndicats étudiants Unef, Alternative et la Fage, ou encore les organisations militantes Les Jeunes Socialistes, Les Jeunes Ecologistes et Les Jeunes Insoumis, appellent à une «journée d'action et de mobilisation de la jeunesse» aujourd'hui, jeudi 9 mars, pour protester contre la réforme des retraites.

Les organisations de jeunesse ont bien l'intention de poursuivre les blocages. Après la grande journée de mobilisation mardi contre la réforme des retraites qui a mobilisé 1,28 million de personnes en France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, suivie le lendemain par une grande grève féministe, les organisations de la jeunesse entrent dans la danse ce jeudi.

En effet, le Mouvement National Lycéen (MNL) a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux, mentionnant un appel au «blocage total des lycées pour dénoncer, dit-il, cette réforme des retraites mortifère et profondément sexiste».

Organisons dès maintenant à la rentrée des AG et tractage pour faire de ces journées de mobilisation un mouvement massif ! pic.twitter.com/DRPieaiW4E — MNL - National (@MNL_National) February 18, 2023

Le syndicat, qui revendique plusieurs milliers de membres sur le territoire, ne sera pas seul à se mobiliser. L'Union nationale des étudiants de France a confirmé sa présence pour cette mobilisation, par la voix de sa présidente, Imane Ouelhadj.

Qui a dit déjà que la retraites n’était pas une affaire de jeunes ?





Et pourtant on est bien présent par milliers à travers la France contre l’avenir de précarité que nous promet @EmmanuelMacron





Aujourd’hui dans la rue et on continue demain et après demain ! pic.twitter.com/2qrofApPJH — Imane Ouelhadj (@imane_ouelhadj) March 7, 2023

«Aujourd'hui dans la rue et on continue demain et après demain», a écrit sur Twitter l'étudiante en sciences politiques à l’Université Paris Nanterre, en légende d'une photo prise ce mardi 7 mars, dans le cortège de l’intersyndicale.

LES 7 ET 8 MARS DANS LA RUE, ET LE 9 LES JEUNES CONTINUENT !





Les organisations de jeunesse appellent les jeunes à se mobiliser massivement au mois de mars, notamment le 9 lors de la date jeunes pour nous faire entendre par le @gouvernementFR !#ReformeDesRetraites pic.twitter.com/jMbtYxFIDc — UNEF (@UNEF) February 16, 2023

Dans un communiqué publié le 16 février dernier, et cosigné avec treize autres organisations telles que l'UEC (Union des étudiants communistes), la Voix Lycéenne ou encore les Jeunes écologistes, l'Unef avait annoncé «cette journée de mobilisation et d'action de la jeunesse, le 9 mars, pour dénoncer l'impact de la réforme des retraites sur les jeunes».

Le cortège étudiant devrait s'élancer de la gare Saint-Lazare, dans le 8e arrondissement de Paris, à 14h. D'autres rassemblement devraient avoir lieu dans plusieurs villes de France.