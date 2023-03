Baccalauréat : tout savoir sur l'édition 2023 qui démarre dès lundi

Les élèves de Terminale se lancent dans l'examen du baccalauréat ce lundi, dans la nouvelle version. Les épreuves de spécialité se déroulent pour la première fois au mois de mars, après des reports les années précédentes en raison du Covid-19.

Top départ lundi prochain pour les épreuves du baccalauréat 2023. Pour la première fois, le calendrier de la réforme du Bac de Jean-Michel Blanquer est respecté, et les épreuves de spécialité se déroulent comme prévu au mois de mars. Les années précédentes, elles avaient été annulées ou reportées en raison de la crise sanitaire.

Les enseignements de spécialité regroupent différentes matières que les élèves choisissent de suivre dès la première. Elles comprennent notamment l’Histoire Géographique, Géopolitique et Sciences politiques, Humanité Littérature et Philosophie, Langues Littératures et Cultures étrangères, Mathématiques, Numérique et Sciences informatiques, SVT ou encore Sciences économiques et sociales.

Ces épreuves se dérouleront donc lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars, et comptent à elles seules pour un tiers de la note finale de l’examen. Des épreuves incontournables donc, source de stress pour les quelque 536.081 candidats (390.710 en voie générale et 145.371 en voie technologique).

Journées banalisées pour les révisions

Pour permettre aux élèves de mieux se préparer, le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, a annoncé ce mardi que le vendredi 17 et le samedi 18 mars seront consacrées aux révisions, et que les cours seront donc remplacés par des temps libres ou des séances de révisions encadrées par des professeurs.

Par souci d’égalité entre les candidats, j’ai demandé à ce que dans tous les lycées, les journées du vendredi ou du samedi soient consacrées pour les élèves de terminale aux révisions des épreuves de spécialité, sous forme de séances de révision ou de temps libéré. pic.twitter.com/gYTLGCBPvN — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) March 14, 2023

Les notes de ces épreuves seront connues le 12 avril, et donc pour la première fois prises en compte dans Parcoursup, la plate-forme d’affectation dans l’enseignement supérieur.

Épreuves perturbées par la grève ?

En plein mouvement social contre la réforme des retraites, il se peut que la tenue des épreuves soit perturbée, certains syndicats ayant d’ores et déjà appelé à la grève. Pour Sud Education, «la passation des épreuves de spécialités les 20, 21 et 22 mars est l’occasion de hausser d’un cran le rapport de force», a déclaré le syndicat dans un communiqué. L’organisation «appelle les personnels à mettre en débat la grève à l’occasion des épreuves de spécialités, à compter du 20 mars».

Après ces épreuves de spécialité, les candidats du bac général auront quelques semaines de répit avant l’épreuve écrite de philosophie, prévue le 14 juin, et le Grand Oral qui doit avoir lieu entre le 19 et le 30 juin. Pendant cette période, ils devront toutefois finaliser leur dossier Parcoursup, en remplissant tous les éléments demandés par les formations dans lesquelles ils se sont inscrits, et ce avant le 6 avril.