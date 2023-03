Grève des éboueurs à Paris : comment les habitants s’organisent-ils ?

Au 10e jour de la grève des éboueurs et dans un contexte de réquisition encore flou, les poubelles continuent de s'entasser dans les rues de Paris. Pour faire face à cette situation exceptionnelle, les habitants de la capitale s’organisent afin de vivre autant que faire se peut parmi les ordures.

La grève des éboueurs continue de rendre difficile la vie des Parisiens. Au dernier comptage, 7.600 tonnes de déchets envahissent les rues.

Face à cet amoncellement d’ordures, les Parisiens tentent de trouver des solutions. «C’est vrai que c’est un quartier plutôt sympa habituellement. Ça dénote un peu dans le paysage, mais je peux comprendre vu la situation», explique un étudiant parisien à CNEWS.

Des ordures regroupées au même endroit

De nombreux habitants ont décidé de regrouper leurs ordures au même endroit afin d’éviter l’éparpillement des odeurs et des saletés.

Pas la meilleure des solutions, mais la plus supportable. Car, pour beaucoup, il devient de plus en plus difficile de se frayer un chemin sur les trottoirs.

«Effectivement, quand on possède un chien, on doit faire attention à ce qu’il mange. Il s’en donne plutôt à cœur joie parce qu’il apprécie beaucoup les odeurs, mais moi pas du tout» plaisante une propriétaire de chien.

En attendant un retour à la normale, un bras de fer est en cours entre le gouvernement et la mairie de Paris pour la réquisition de personnel dans le but d'assurer un service minimum.