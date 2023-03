Ligue Europa Conférence : Nice affrontera le FC Bâle en quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de Ligue Europa Conférence a eu lieu ce vendredi à 14h. L'OGC Nice, dernier représentant français encore en lice en coupe d'Europe, affrontera les Suisses du FC Bâle.

L'OGC Nice, dernier club français qualifié en Coupe d'Europe, affrontera le FC Bâle en quarts de finale de Ligue Europa Conférence, selon le tirage au sort réalisé ce vendredi à Nyon (Suisse).

Les Niçois, qui se sont qualifiés jeudi pour les quarts après leur victoire contre les Moldaves du Sheriff Tiraspol (3-1, aller : 1-0), se rendront en Suisse le 13 avril et recevront au match retour le 20.

Dans cette épreuve qui fait la part belle aux petites nations européennes du football, bien moins prestigieuse que la Ligue des champions et la Ligue Europa, les Aiglons seront peut-être rassurés d'avoir évité les Anglais de West Ham, riche club de Premier League qui lutte néanmoins pour son maintien en Championnat.

Ces derniers affronteront La Gantoise en quarts de finale et sont reversés dans la partie de tableau opposée à celle de Nice. Les hommes de Didier Digard connaissent leurs adversaires potentiels en demie : les Polonais du Lech Poznan, l'ancien club de Robert Lewandowski, ou la bien connue Fiorentina, finaliste en 1957 de la deuxième édition de la Coupe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions.

La quatrième affiche des quarts promet un affrontement dans le Benelux entre les Belges d'Anderlecht et les Néerlandais de l'AZ Alkmaar.

