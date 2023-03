Ligue des champions : le tirage au sort complet des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi 17 mars avec des affiches très alléchantes.

Pas de clubs français une nouvelle fois à ce stade de la compétition après l'élimination du PSG face au Bayern Munich. Le bourreau parisien affrontera lors de ce quart de finale de Ligue des Champions Manchester City, dans un match qui s'annonce palpitant. L'autre grosse affiche opposera le Real Madrid à Chelsea.

On se retrouvera également un affrontement 100% italien entre l'AC Milan et Naples, tandis que l'autre représentant de la Serie A, l'Inter Milan, défiera les Portugais du Benfica.

Real Madrid vs Chelsea



Benfica vs Inter



Man City vs Bayern



Milan vs Napoli





