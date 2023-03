Grève contre la réforme des retraites : Laurent Berger appelle à ne pas «gêner le bac»

Ce dimanche 19 mars, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a demandé de ne pas gêner les épreuves du bac dans le cadre des protestations contre la réforme des retraites.

Il faut poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites, mais pas au détriment des bacheliers. C'est en substance ce qu'a déclaré le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, ce dimanche 19 mars, alors que des syndicats enseignants ont appelé à la grève des surveillants pour les premières épreuves de spécialité du baccalauréat, prévues de lundi à mercredi.

Auprès de Libération, Laurent Berger a été clair : «On ne gêne pas le bac». «Pour un jeune en terminale, le mois de mars est un stress total : vous passez le bac et vous devez gérer Parcoursup. Cette période est déjà très dure pour eux. Si, en plus, ils ont au-dessus de leur tête une épée de Damoclès, on n’aide personne», a-t-il développé.

Vendredi, le Snes-FSU, SUD Education, la Fnec-FP FO et la CGT Educ'action ont appelé à durcir le mouvement contre la réforme des retraites afin de protester contre le recours au 49.3. Ils ont déposé un préavis de grève qui couvre la période des épreuves de spécialité. Les syndicats rattachés aux centrales CFDT ou Unsa ne sont pas signataires.

«Dans l'hypothèse où le gouvernement n'aurait pas retiré son projet de réforme des retraites, (les syndicats) appellent tous les collègues à décider de la poursuite de l'action et à poursuivre la mobilisation pendant les épreuves de spécialité, y compris par la grève des surveillances là où c'est possible», ont écrit les organisations grévistes dans un communiqué.

Au-delà de la réforme des retraites, les syndicats enseignants protestent également contre la tenue de ces épreuves de spécialité dès le mois de mars, considérant qu'elles ne peuvent porter que sur une partie du programme.

536.081 candidats attendus

Cette nouvelle organisation, héritée de la très décriée réforme du bac de 2019, contraint le calendrier de Terminale selon les professeurs, qui se disent obligés de terminer certains programmes au pas de course. Les notes des épreuves de spécialité doivent, pour la première fois cette année, être prises en compte par la plate-forme Parcoursup, qui délivre ses premières réponses aux voeux des lycéens début juin.

Lundi, mardi et/ou mercredi, 536.081 candidats (390.710 en voie générale et 145.371 en voie technologique) plancheront chacun sur deux épreuves, qui comptent à elles deux pour un tiers des résultats du bac, calculés sur 100 points.

En réaction à cet appel à la grève lancé par les syndicats enseignants, le ministère de l'Education nationale a assuré que «des surveillants supplémentaires» seraient mobilisés pour le bon déroulé des épreuves.

De la même façon, dans ce contexte de mobilisation sociale, «des aménagements du temps d'épreuve» seront organisés pour les candidats subissant un retard «dû à des grèves de transports». Ils pourront ainsi «bénéficier de toute la durée des épreuves».