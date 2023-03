Grève du 23 mars : quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

Alors qu'Emmanuel Macron doit s’exprimer mercredi sur les tensions sociales et politiques suscitées par l’adoption de la réforme des retraites, une nouvelle journée de mobilisation est prévue le lendemain, jeudi 23 mars, notamment dans la capitale. Voici le parcours de la manifestation parisienne.

Une neuvième journée de protestation. L’intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles dans tout le pays jeudi 23 mars contre l’adoption de la réforme des retraites. Cette mobilisation doit se tenir au lendemain d’un discours très attendu du président de la République Emmanuel Macron.

Comme à chaque mobilisation nationale, les regards seront plus particulièrement tournés vers Paris, point névralgique de la contestation, où, suite à un appel collectif des syndicats, les Franciliens doivent se réunir place de la Bastille (4e, 11e, 12e arrondissements) dès 14h.

Un parcours Bastille-Opéra

Une fois rassemblé sur ce lieu hautement symbolique de la Révolution française, le cortège se dirigera ensuite vers le boulevard Beaumarchais (3e, 4e et 11e), puis celui des Filles-du-Calvaire (3e et 11e), du Temple (3e et 11e), passera par la place de la République (3e , 10e et 11e), boulevard Saint-Martin (3e et 10e), boulevard Saint-Denis (2e, 3e et 10e), boulevard de Bonne Nouvelle (2e, 9e et 10e), boulevard Poissonnière (2e et 9e), boulevard Montmartre (2e et 9e), et enfin le boulevard des Italiens (2e et 9e).

Puis, les manifestants finiront leur marche par le boulevard des Capucines (2e et 9e) pour atteindre le point final, la place de l’Opéra (9e).

Depuis le déclenchement de l’article 49.3 de la Constitution jeudi 16 mars par la Première ministre Elisabeth Borne, les rues de Paris voient se rassembler de manière spontanée des manifestants par centaines, voire milliers.

Si le président de la République entend éteindre l'incendie en prenant la parole mercredi, rien n'exclut pour autant que la journée de grèves et de manifestations «officielle» de ce jeudi 23 mars puisse mobiliser encore plus de monde.