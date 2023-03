Réforme des retraites : «Emmanuel Macron a totalement déserté», regrette le député RN Thomas Ménagé

Invité sur le plateau de CNEWS ce mardi 21 mars, le député RN du Loiret Thomas Ménagé a critiqué l’absence médiatique du président de la République Emmanuel Macron lors des discussions à propos de la réforme des retraites.

Un effacement du chef de l’Etat pointé du doigt. Invité sur le plateau de CNEWS ce mardi 21 mars, le député RN du Loiret Thomas Ménagé a critiqué l’absence médiatique du président de la République Emmanuel Macron lors des différents débats sur le projet de réforme des retraites.

«Ce qui est certain, c’est que le président de la République a été totalement absent alors que c’est sa réforme. Il a totalement déserté. On dit qu’on est dans une “hyperprésidentialisation“ du pouvoir mais il n’a pas été là pour la défendre. Cela a été assumé aussi, Madame Borne a été et sera prochainement, on le souhaite, un fusible», a analysé le député RN du Loiret.

Il a soutenu l’idée d’un départ d’Elisabeth Borne, fragilisée par la contestation sociale et politique liée à ce projet de loi depuis plusieurs semaines. Une position similaire à celle tenue par le président du Rassemblement National Jordan Bardella, invité de CNEWS ce lundi, qui demandait déjà à la Première ministre de quitter ses fonctions.

Thomas Ménagé a également commenté la prise de parole d’Emmanuel Macron prévue demain à 13h sur TF1 et France 2. L’élu RN a assuré que la seule porte de sortie à cette crise politique pour le chef de l’État était d’annoncer le retrait de son projet de loi lors de son allocution prévue ce mercredi.

«Que va dire Emmanuel Macron aux Français mercredi ?»

«C’est bien qu’il vienne s’exprimer auprès des Français mais que va-t-il dire ? Si c’est pour dire qu’il n’a pas écouté, qu’il n’entend toujours pas le rejet des Français sur cette réforme des retraites et qu’il ne la retire pas, je ne vois pas l’intérêt de venir parler aux Français comme c’est prévu demain. Peu importe la forme, on verra ce qu’il y a dans ses propos, sur le fond», a assuré le conseiller régional du Centre-Val de Loire sur CNEWS.