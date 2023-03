JO 2024 : comment devenir l'un des 50.000 «volontaires» des Jeux ?

Le recrutement des 50.000 «volontaires», qui accueilleront spectateurs et compétiteurs du monde entier pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, débute officiellement ce mercredi 22 mars. Une plate-forme d'inscription sera ouverte jusqu'au 3 mars.

Avis aux intéressés. Toutes les personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont invitées à tenter leur chance à partir de ce mercredi 22 mars et jusqu'au mercredi 3 mai. Ils deviendront peut-être l'un des 50.000 «volontaires» – 30.000 pour les Jeux Olympiques, 15.000 pour les Jeux Paralympiques et 5.000 pour la Ville de Paris – de l'événement, appelés par les organisateurs à devenir «les visages des Jeux».

Qui peut postuler ?

Pour postuler, il faut être âgé de 18 ans au 1er janvier 2024, parler français et/ou anglais et être disponible au minimum dix jours pendant la période et au maximum trois mois consécutifs. A noter que près de 60 % des missions proposées seront dédiées à l'accueil (public, médias...), sachant que près de dix millions de spectateurs sont attendus à l'événement.

Mention spéciale pour les personnes en situation de handicap : 3.000 places de bénévoles leur seront attribuées. Une «magnifique opportunité pour le handicap», avait d'ailleurs salué la ministre déléguée chargée des personnes handicapées Geneviève Darrieussecq.

Comment postuler ?

Les candidats qui cochent toutes ces cases peuvent donc postuler sur la plate-forme dédiée, qui s'ouvre ce mercredi jusqu'au 3 mai. Une fois enregistrées, les candidatures seront triées en fonction des réponses à un questionnaire et certains candidats seront déjà retenus pour des épreuves tests qui se dérouleront cet été, comme le handball, l'aviron ou encore la nage en eau libre. Mais la très grande partie des candidats sera choisie d'ici à la fin de l'année 2023.

A savoir que cette plate-forme sera commune avec la Ville de Paris, qui a besoin de son côté de 5.200 volontaires, qui viendront s'ajouter aux 45.000 autres. Selon les organisateurs, entre 120.000 et 160.000 candidatures ont été reçues lors des dernières éditions.

où seront affectés les «volontaires» ?

Si l'essentiel des épreuves olympiques et paralympiques se dérouleront en région parisienne, il est à noter que certaines d'entre elles auront lieu un peu partout en France. C'est le cas de la voile (Marseille), du tir (Châteauroux), du basket pour les phases de groupes et du hand pour les finales (Lille), du surf (Tahiti) et du foot (différentes villes).

Il faudra donc «environ 5.000 volontaires hors Ile-de-France», avaient annoncé les organisateurs des Jeux, qui avaient expliqué que le choix se ferait en priorité en fonction de l'adresse du candidat, mais que ce n'était pas un critère déterminant.

dans quelles conditions ?

Enfin, et c'est loin d'être un détail, il faut savoir que les «volontaires» des Jeux ne seront ni logés, ni rémunérés pour leur(s) mission(s). Ils bénéficieront néanmoins d'un repas par jour et seront également dédommagés de leurs frais de transports locaux, mais devront se débrouiller seuls pour se loger notamment. Des précisions importantes quand on sait que les prix des chambres d'hôtels et autres locations Airbnb s'envolent déjà pour cette période, plus d'un an avant le grand rendez-vous.

En contrepartie, les bénévoles assureront des tâches d'accueil «simples». De fait, leur travail sera encadré par «une charte du volontariat». Celle-ci détaille leurs missions mais également toutes les tâches qui ne relèveront pas de leur compétence. Pas question en effet pour eux de manipuler de l'argent, d'être en première ligne pour assurer la sécurité des biens et des personnes ou encore de devoir porter des habits de protection. En outre, la charte prévoit aussi la durée maximale de travail (10 heures par jour et 48 heures hebdomadaires) et précise que les bénévoles ne pourront pas porter leur uniforme en dehors de leur mission.