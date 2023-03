JO 2024 : tout ce qu'il faut savoir sur la «billetterie de la deuxième chance» lancée ce mercredi

Après la première phase de vente de billets en pack, qui s'est achevée le 8 mars dernier, les organisateurs des JO de Paris 2024 lancent ce mercredi 15 mars une deuxième phase de vente de billets à l'unité. Lors de celle-ci, 1,5 million de billets vont être proposés.

Ils l'avaient promis : après ce que beaucoup ont qualifié de «flop» avec la vente de billets en pack, vivement critiqués pour avoir été vendus «trop chers», les organisateurs de Jeux Olympiques de Paris relancent ce mercredi le processus pour acheter des billets à l'unité, pour assister à l'ensemble des épreuves de l'événement.

Ouverture des inscriptions

Pour y participer, comme pour la première phase, il faudra d'abord s'inscrire dans l'espoir d'être ensuite tiré au sort. Et ce sont justement les inscriptions qui s'ouvrent ce mercredi et qui prendront fin le jeudi 20 avril à 18h. A l'issue de cette inscription, les premiers tirés au sort commenceront à recevoir des mails, quelques jours avant l'ouverture de la vente, prévue le 11 mai.

«Vous recevrez à partir du 9 mai un email vous informant qu'un créneau d’achat vous a été attribué, 2 jours avant l'ouverture de ce créneau», expliquent les organisateurs, qui invitent donc les inscrits «à consulter régulièrement» leurs mails et leurs «indésirables» durant cette période. A noter que «le créneau pour accéder à la vente est valable durant 48h».

Et bonne nouvelle pour les déçus de la première phase : «toutes les sessions et catégories seront disponibles», promet le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (Cojo), qui rappelle que chaque tiré au sort pourra acheter jusqu'à 30 billets maximum, et ce, à partir de 24 euros. Et pour les intéressés qui ne l'auraient pas encore fait, voici le site dédié à la billetterie des JO : tickets.paris2024.org.

Seul 1,5 million de billets à vendre

Si 3,25 millions de billets ont été vendus lors de la première phase, seulement 1,5 million de billets seront vendus lors de cette deuxième phase. Parmi eux, 10 % seront vendus au tarif de 24 euros selon les organisateurs, mais pas pour les épreuves les plus prisées.

Par exemple, les billets pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine seront disponibles entre 90 et 2.700 euros, alors que ceux qui permettront d'assister à la cérémonie de clôture au Stade de France seront vendus jusqu'à 1.600 euros. «Les plus grandes finales, les moments les plus demandés vont arriver là à la vente», a assuré Tony Estanguet, le président du Cojo. Même chose pour les billets de la finale du 100 mètres, le 4 août au Stade de France, accessibles entre 125 et 980 euros.

Enfin, une troisième et dernière phase sera lancée en fin d'année, mais sans tirage au sort. Comme pour la première phase, 3,25 millions de billets seront à nouveau mis en vente, avant la vente «finale» dédiée à la revente. Comme annoncé par les organisateurs, les détenteurs de places qui souhaiteraient les revendre pourront alors le faire via une plate-forme, qui verra le jour lors du deuxième trimestre 2024.