Retraites : réquisition de 11 stations-service dans les Bouches-du-Rhône pour véhicules «prioritaires»

Dans un arrêté publié ce mardi 21 mars au soir, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a demandé la réquisition de 11 stations-service du département à compter de ce mercredi et jusqu’à vendredi afin d’assurer le ravitaillement de certains véhicules «prioritaires».

Alors que le mouvement de grève se durcit dans les raffineries après l'adoption de la réforme des retraites, onze stations-service des Bouches-du-Rhône vont être réquisitionnées à compter de ce mercredi 6h et jusqu’à vendredi matin.

«Ces stations-services (...) sont réquisitionnées pour une durée de 48 heures à compter de mercredi à 6 heures, aux fins d’approvisionnement en carburant des véhicules des professions prioritaires», peut-on lire dans un arrêté publié mardi soir.

Les réquisitions concernent trois sites à Marseille, deux à Aix-en-Provence, et un à Vitrolles, Salon-de-Provence, La Ciotat, Arles, Miramas et Aubagne.

Afin d'assurer le maintien des services essentiels @prefpolice13 a réquisitionné 11 stations services pour que les professions & services prioritaires puissent s'approvisionner en #carburant dès demain matin



Retrouvez la liste des stations concernées & services prioritaires pic.twitter.com/miPSnjqXpn — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) March 21, 2023

Ces opérations visent à assurer exclusivement le ravitaillement de certains véhicules «prioritaires» dont ceux des professionnels de santé, de secours, d’opérateurs funéraires, de taxis conventionnées CPAM, de transports routiers de marchandises, de transport collectif de voyageurs ou encore de service de portage de repas à domicile.

Avec la grève, d'importantes tensions sont apparues ces derniers jours sur l'approvisionnement des stations-service des Bouches-du-Rhône, où 54% des établissements étaient en manque d'au moins un carburant et 41% étaient totalement à sec ce mardi matin.

Des affrontements avec les forces de l’ordre

Mardi matin, le gouvernement avait annoncé de premières réquisitions de personnels pétroliers depuis le début des grèves contre la réforme des retraites, au dépôt de Fos-sur-Mer près de Marseille.

Des affrontements ont eu lieu en fin de matinée devant ce dépôt avec les forces de l'ordre et trois CRS ont été «sérieusement blessés», selon la Préfecture de police. Plusieurs centaines de syndicalistes étaient venus afficher leur soutien aux grévistes réquisitionnés. La CGT était majoritaire mais FO, FSU et Sud Education étaient également représentés.

En début d'après-midi, les manifestants ont finalement reculé face aux forces de l'ordre et, selon la préfecture de police, le dépôt fonctionne normalement depuis.

Les fédérations CGT des ports et docks et des industries chimiques et la CGT des Bouches-du-Rhône ont condamné «fermement cette répression qui ne fait que renforcer (leur) détermination pour obtenir le retrait de la réforme des retraites».