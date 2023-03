Paris : elle prend la pose devant les feux déclenchés contre la réforme des retraites

Ce jeudi 23 mars, une jeune femme a profité des flammes engendrées par les heurts à Paris contre la réforme des retraites pour se faire prendre en photo.

Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites a fait de nombreux dégâts à Paris et dans toute la France ce jeudi 23 mars, une jeune femme en a profité pour prendre des photos.

En effet, selon des images capturées par les caméras de CNEWS, cette dernière a décidé de s’atteler à un shooting photo devant un incendie qui se déroulait dans la capitale.

Au moins 77 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation contre la réforme des retraites à Paris, principalement pour port d'arme prohibé, a appris CNEWS de source policière.

Sur Twitter, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 123 gendarmes et policiers avaient été blessés ce jeudi.

A cette heure, on dénombre 123 policiers et gendarmes blessés et plus de 80 individus interpellés. https://t.co/DNS06dLqUx

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 23, 2023