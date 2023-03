Sidaction 2023 : tout savoir sur la PrEP, ce traitement préventif qui évite les contaminations

Qu’est ce que la PrEP, ce traitement préventif contre le VIH dont beaucoup ignorent l’existence ? Le lancement de la nouvelle campagne du Sidaction, qui a lieu ces 24, 25 et 26 mars, est l’occasion de mettre en avant cette thérapeutique encore trop méconnue en France.

Un rempart contre la maladie. La PrEP, ou prophylaxie pré-exposition (pre-exposure prophylaxis en anglais), est une petite pilule révolutionnaire dans le monde de la lutte contre le sida. Sa commercialisation est autorisée en France depuis 2016 et constitue une arme contre la propagation du VIH. Le Sidaction, qui a lieu ces 24, 25 et 26 mars, est l'occasion de faire le point sur ce traitement préventif.

Pour qui ?

Destinée en priorité aux personnes séronégatives et exposées au virus, la PrEP est à prendre sous forme de pilule avant et/ou après l’exposition. Ce traitement préventif a pour but d’éviter une infection. Il ne doit pas être confondu avec le traitement post-exposition (TPE), traitement d'urgence à prendre au maximum quarante-huit heures après une exposition.

D'ailleurs, le TPE peut être utilisé lorsque la prise de PrEP n'a pas été faite correctement. D’après Sida Info Service et AIDES, les études conduites en France et à l’étranger montrent l’absence totale de contamination chez les personnes qui suivaient correctement la PrEP.

Efficacité et composition

Les études démontrent une véritable chute des contaminations dans les pays où la PrEP est commercialisée et conseillée. A San Diego par exemple, le nombre de nouveaux cas de VIH a chuté de 49 % entre 2012 (année de son autorisation aux Etats-Unis) et 2016.

Cette #journeemondialedeluttecontrelesida doit être l’occasion pour tous les médias de faire le point sur les outils de prévention. Trop de Français ignorent encore ces avancées ! #prep #tasp https://t.co/zqx2lLy3rk — Jean Spiri (@jeanspiri) December 1, 2022

Afin d’efficacement protéger de la contamination au VIH, la PrEP combine deux antirétroviraux : l’emtricitabine et le ténofovir disoproxil. Commercialisée sous la marque Truvada, elle est désormais délivrée en versions génériques produites par différents laboratoires. De nouveaux modes d’administration sont actuellement à l’essai, comme l’injection intramusculaire ou encore l’implant sous-cutané.

Prescription

La PrEP nécessite un suivi médical et doit être prescrite par un médecin. Selon les personnes et la fréquence des relations sexuelles, il existe deux schémas différents de prise de PrEP. La première, en continu, consiste à prendre un comprimé par jour à la même heure avec un décalage possible de deux heures. Ce schéma est similaire à celui d’une pilule contraceptive.

Le second est à la demande, et implique la prise de 2 comprimés avant un rapport, au maximum vingt-quatre heures avant et au minimum deux heures avant. Puis, un comprimé le lendemain, et un autre le surlendemain.

Bon à savoir : la prescription de la PrEP par médecin généraliste est possible depuis le 1er juin 2021. Pour y prétendre, il convient d'avoir une première consultation durant laquelle le médecin hospitalier ou de ville demandera un bilan sérologique complet ainsi qu'un bilan de la fonction rénale.

Efficace contre le VIH uniquement

La PrEP protège uniquement contre le VIH, pas contre d’autres infections sexuellement transmissibles, ou contre les grossesses non désirées. Il est donc vivement recommandé d’accompagner la PrEP de vaccinations et dépistages des IST ainsi que d’autres moyens de contraception.