Réforme des retraites : «il y a eu 457 interpellations et 441 policiers et gendarmes blessés ce jeudi en France», annonce Gérald Darmanin

«Il y a eu 457 interpellations et 441 policiers et gendarmes blessés ce jeudi en France», a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ce vendredi dans la Matinale de CNEWS.

Des chiffres éloquents. Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dévoilé le bilan policier des manifestations contre la réforme des retraites jeudi.

«Il y a eu à la fois beaucoup de manifestations et puis elles se sont parfois prolongées de manière violente, notamment à Paris, très tard cette nuit», a-t-il rappelé. Dans le détail, Gérald Darmanin a fait état de «903 feux de mobiliers urbains ou de poubelles à Paris, 457 interpellations partout en France et 441 policiers et gendarmes blessés».

«C'est un bilan difficile», a souligné le ministre de l'Intérieur, pointant que «les policiers et gendarmes ont protégé (...) l'essentiel des personnes qui manifestaient contre la réforme des retraites».

Alors que la mobilisation est entrée dans son troisième mois, entre 1,089 million de personnes, selon les autorités, et 3,5 millions, selon la CGT, ont manifesté partout en France jeudi. Mais les cortèges, notamment à Paris et à Rennes, ont été émaillés de violences. Des incidents qui se sont poursuivis en soirée lors des rassemblements dits «sauvages».