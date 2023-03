Retraites : la danse «techno» de cette militante devient virale sur les réseaux

Depuis plusieurs semaines, le collectif Alternatiba Paris se démarque lors des manifestations pour le climat ou contre la réforme des retraites, grâce à des slogans entraînants scandés sur des sonorités électroniques et des pas de danse «techno».

Un moyen de toucher un nouveau public ? Lors de la manifestation parisienne du jeudi 23 mars contre la réforme des retraites, le collectif Alternatiba s’est démarqué par le biais de vidéos. Avec ses lunettes sur le nez et gestuelle saccadée, Mathilde Caillard, 25 ans, est devenue virale sur Internet avec son slogan.

La meilleure des manifs se vit dans le cortège ⁦@Alternatiba_⁩ ⁦@math_caill⁩ pic.twitter.com/17rH9h4mX2 — Marine Landrot (@MarineLandrot) March 23, 2023

«Pas de retraités, sur une planète brûlée / Retraites, climat, même combat», chante la manifestante dont de précédentes vidéos similaires ont déjà été relayées à de nombreuses reprises, notamment à l’occasion de mobilisations pour le climat.

une «techno manifestante»

Dans des propos rapportés par le média Reporterre, la jeune membre du collectif Alternatiba considère la danse comme «un outil de politisation énorme», et le corps comme «un outil de lutte».

En plus d’être l’un des visages d’Alternatiba, Mathilde Caillard n’est pas inconnue du monde politique puisqu'elle n’est autre que l’assistante parlementaire de la députée LFI de la Seine-Maritime Alma Dufour.

Avec ces slogans, le collectif affirme son objectif de toucher un autre public, qu’il amènerait à se sensibiliser sur des sujets comme les retraites ou le climat. «La danse et les chants sont un moyen de toucher un autre public, plus jeune et non syndiqué», explique Élodie Nace, porte-parole d’Alternatiba, qui assure compléter ces actions par un soutien aux travailleurs, notamment sur les piquets de grève.