«Pour ou contre les trottinettes» : comment participer à la «votation» organisée le 2 avril à Paris ?

C'est un rendez-vous de démocratie participative assez inédit. Le dimanche 2 avril, les Parisiens de plus de 18 ans sont invités à venir voter dans leur mairie d'arrondissement afin de répondre à la question suivante : «pour ou contre les trottinettes en libre service ?». Mode d'emploi.

Avis aux intéressés. Dans une semaine, les Parisiens qui le souhaitent pourront participer à la toute première «votation» citoyenne, organisée par la maire de Paris Anne Hidalgo, pour décider de l'avenir des trottinettes électriques en libre-service – Dott, Lime et Tier – dans la capitale. Quelle est la démarche à suivre pour pouvoir participer ? Qui peut voter et comment ?

Qui peut voter ?

Seuls électeurs parisiens inscrits sur les listes électorales municipales pourront voter, excluant d'office les mineurs. A noter que seuls les Parisiens inscrits au plus tard le 3 mars dernier pourront participer.

C'est-à-dire que les nouveaux arrivants parisiens qui ne seraient pas encore inscrits sur les listes électorales ne pourront pas venir voter ce dimanche.

Faut-il être inscrit à l'avance ?

Non, seules les inscriptions sur les listes électorales comptent. Nul besoin de se pré-inscrire par ailleurs.

Où doit-on voter ?

Les électeurs votent dans l'arrondissement qui correspond à leur adresse d'inscription sur les listes électorales. Mais attention tout de même, seules les mairies d'arrondissement seront ouvertes dimanche, et ce, de 9h à 19h. Les bureaux de vote «classiques» – que l'on trouve souvent dans les écoles et autres établissements scolaires – ne seront pas ouverts.

Seules exceptions pour le 16e arrondissement où les habitants des quartiers Chaillot, Muette et Porte Dauphine pourront se rendre au gymnase Henry-de-Montherlant et ceux du quartier Auteuil à l'école du Parc des Princes, et pour le 19e arrondissement où les habitants sont invités à se rendre au gymnase Jean Jaurès.

Autre exception pour les habitants de Paris Centre – qui comprend les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris – qui devront quant à eux se rendre dans les anciennes mairies d'arrondissement, aujourd'hui transformées par la municipalité parisienne.

Les habitants du 1er arrondissement devront donc se rendre au «Quartier Jeunes» installé dans l'ancienne mairie du 1er, ceux du 2e à La Fabrique de la Solidarité, installée rue de la Banque, ceux du 3e iront à la mairie de Paris Centre, rue Eugène-Spuller, et ceux du 4e à l'Académie du Climat, place Baudoyer.

comment sera organisé le vote ?

Comme une élection classique, il s'agira de prendre un bulletin, de le placer dans une enveloppe, en passant par l'isoloir, avant de le placer dans l'urne. Il sera impératif de se déplacer en personne.

Peut-on voter sur Internet ?

Non, il ne sera pas possible de voter sur Internet. Les procurations ne seront pas non plus autorisées. Il faudra impérativement se déplacer en personne, munie d'une pièce d'identité pour pouvoir participer.

Quand seront donnés les résultats ?

Selon les dernières informations divulguées par la municipalité parisienne, les résultats seront donnés dès le dimanche 2 avril au soir «par le président de la commission de contrôle et feront l'objet d'une publication sur Paris.fr». A noter qu'il faudra tout de même attendre que tous les bulletins soient dépouillés.