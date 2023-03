Paris : le nombre de morts en trottinettes électriques a doublé en un an

En 2022, 8 conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) sont décédés à Paris et en proche couronne, contre 4 en 2021, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris dévoilés ce dimanche 12 mars.

Les accidents impliquant des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) sont en hausse. C'est ce qui ressort des chiffres de la préfecture de police de Paris (PP) dévoilés ce dimanche dans le JDD, avec 8 conducteurs de trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes ou encore monoroues décédés en 2022 dans la capitale et les 3 départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, contre 4 en 2021, et plus de 710 blessés.

Les piétons, premières victimes des accidents

Mais ce sont toujours les piétons qui apparaissent comme étant les plus vulnérables, puisque la PP a recensé 43 morts dans des accidents de circulation survenus dans la région en 2022. Suivis des victimes d'accidents de deux-roues motorisés, au nombre de 31 l'an passé.

Au total, ce sont 100 personnes qui décédées lors d'un accident de la route dans la région en 2022, contre 134 en 2021. Une année jugée particulièrement meurtrière, où le retour à la «vie normale» post Covid-19 avait rimé avec «mauvais comportement» sur la route.

Autre fait notable : l'explosion du nombre de cyclistes impliqués dans ces accidents de la route survenus l'an passé. De fait, la PP évoque 1.611 blessés en 2022, contre 676 en 2019. Un chiffre qui a plus que doublé en 4 ans, alors que la mortalité reste quant à elle stable, avec 4 morts pour ces deux années.

Des chiffres qui ne laissent pas le grand public indifférent au point qu'ils sont souvent utilisés par les réfractaires à ces nouveaux modes de mobilité pour exiger leur départ. A Paris, face aux critiques et alors que beaucoup considèrent que les trottinettes électriques sont les premières responsables du mauvais partage de l'espace public entre tous les moyens de transports disponibles, la maire Anne Hidalgo s'est ouvertement positionnée contre leur déploiement.

Elle a même décidé de soumettre au vote des Parisiens le sort des 3 opérateurs de trottinettes électriques, le dimanche 2 avril prochain. A cette date, les personnes inscrites sur les listes électorales à Paris pourront aller voter dans leur mairie d'arrondissement pour répondre à cette question : «pour ou contre les trottinettes électriques à Paris ?».