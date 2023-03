Marathon de Paris : contrairement aux rumeurs, «il n'a jamais été question d'annuler la course», assure la mairie

La mobilisation nationale contre la réforme des retraites a créé le flou autour de la possible annulation du marathon de Paris, ce dimanche 2 avril, qui attire plus de 50.000 coureurs du monde entier. Mais contrairement aux rumeurs, il n'a jamais été question de l'annuler.

Les coureurs ont eu très peur. Entre le voyage pour se rendre à Paris, les réservations hôtelières, sans parler de la préparation physique et mentale, les plus de 50.000 inscrits au marathon de Paris ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de l'organisation de l'événement, alors que le contexte social est particulièrement tendu. Et ce, d'autant plus à Paris, épicentre de la contestation, qui souffre de surcroît des conséquences de la grève des éboueurs.

Mais il n'a jamais été question d'annuler la course de dimanche, ont assuré les organisateurs en ce début de semaine. Pierre Rabadan, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des Sports et des Jeux Olympiques, a même dû répondre en personne sur Twitter aux personnes qui affirmaient le contraire. «Il n'a jamais été question d'annuler ou de reporter le marathon de Paris cette année», a-t-il écrit, se demandant qui avait bien pu «lancé cette rumeur».

Et l'information du maintien de l’événement est loin d'être anodine, dans la mesure où pas moins de 52.000 personnes venues des quatre coins du monde sont inscrites à cette course à pied mythique.

