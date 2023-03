Réforme des retraites : projectiles à clous, couteaux, marteaux, armure... L’impressionnant arsenal des radicaux dans les manifestations

Les nombreux contrôles réalisés en amont et lors des manifestations contre la réforme des retraites, ce mardi 28 mars, ont permis aux forces de l’ordre de mettre la main sur l’inquiétant arsenal des éléments radicaux, destinés à être utilisés contre les policiers et gendarmes mobilisés.

Les photos des objets saisis par les forces de l’ordre sur des manifestants contre la réforme des retraites, ce mardi 27 mars partout en France, font froid dans le dos. A Rennes (Ile-et-Vilaine), en plus de l’attirail pour la casse et l’affrontement contre les policiers (gants, masque de plongée, marteaux, pieds de biche…), certains peuvent être assimilés à des armes, comme ces projectiles faits de plâtre pour les alourdir, dans lesquels sont ajoutés des clous pour causer des plaies à celui qui les reçoit.

©DR

Le préfet de Bretagne a également annoncé que des sachets contenant des boulons ont été saisis.

A Paris, la préfecture de police a publié des messages sur les réseaux sociaux montrant des couteaux, des mortiers d’artifice et même un pédalier de vélo, retrouvés sur un individu.

#Grève28Mars | Interpellation d'un individu en possession d'un couteau, d'une arme par destination, de mortiers d'artifice et de matériel de protection, lors des contrôles en amont de la manifestation parisienne. pic.twitter.com/9CwRWYKg5g — Préfecture de Police (@prefpolice) March 28, 2023

Des bocaux de blettes parmi les projectiles

Des objets pyrotechniques et un cutter ont également été saisis sur un autre manifestant. Par ailleurs, la préfecture de police de Paris a diffusé un exemple d'équipement, semblant s'apparenter à celui utilisé lors d'un black bloc.

#Grève28mars | Exemples de matériels de protection saisis lors des contrôles en amont, sur des personnes ayant souhaité rejoindre la manifestation parisienne. pic.twitter.com/SiU6hDIzhm — Préfecture de Police (@prefpolice) March 28, 2023

En plus de l'armure de protection pour l'ensemble du corps et un parapluie, qui sert à détourner les grenades lacrymogènes ou de désencerclement des forces de l'ordre, est visible le k-way noir dont les radicaux s'équipent au moment de se mettre en action, une casquette noire et un masque, servant à respirer dans les fumées et cacher son visage.

Les forces de l'ordre ont indiqué avoir réalisé au moins 10.000 contrôles autour de la manifestation dans la capitale.

#Grève28mars contrôles effectués autour de la manifestation. pic.twitter.com/x8HdnQD5oN — Préfecture de Police (@prefpolice) March 28, 2023

De son côté, la préfecture du Grand Est et du Bas-Rhin a partagé la photo de plusieurs sacs de projectiles qui avaient été déposés sur le trajet de la manifestation, dans le but d'être utilisés par les éléments violents. Des pavés, des cailloux, des bouteilles en verre et même des bocaux de blettes étaient prêts à être lancés.

#Manifestations | des sacs de projectiles stockés sur le parcours de la manifestation à #Strasbourg . La @PoliceNat67 les a immédiatement retirés pour assurer la sécurité de la manifestation. pic.twitter.com/pERtYdzPh3 — Préfète de région Grand Est & du Bas-Rhin (@Prefet67) March 28, 2023

En marge du cortège de Lyon, les policiers ont, de leur côté, retrouvés d'autres sortes d'objets qu'ils auraient pu recevoir sur la tête : des bouts de métal, des boules de plâtre ou de pétanque.

©DR

Le ministère de l'Intérieur a indiqué que 740.000 manifestants ont défilé mardi en France, dont 93.000 à Paris. Plusieurs scènes de violence ont eu lieu, notamment à Rennes, Nantes ou dans la capitale. Vingt-sept interpellations y ont eu lieu, selon la préfecture de police.