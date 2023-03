Pizzas contaminées : Nestlé ferme l'usine Buitoni de Caudry à l'origine du scandale

Nestlé a annoncé ce jeudi 30 mars la fermeture de l'usine Buitoni de Caudry (Nord), mise en cause dans l'affaire des pizzas contaminées.

Clap de fin pour l'usine Buitoni de Caudry (Nord). Le propriétaire Nestlé a annoncé la fermeture du site, mis en cause dans l'affaire des pizzas contaminées l'an dernier.

«Aucun licenciement ne sera notifié avant le 31 décembre 2023», précise la multinationale, qui «s'engage en parallèle à lancer un processus de recherche de solution de reprise solide et pérenne pour l'usine» et à proposer aux 140 salariés «une opportunité de reclassement interne».

L'activité de l'usine est déjà suspendue depuis début mars en raison, selon Nestlé, d'une chute des ventes.

«Nestlé s'est engagé à trouver un repreneur»

«Je regrette que Nestlé n'ait pas trouvé de solution», mais ce n'est pas «la fin de l'histoire» pour le site, a réagi le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure auprès de l'AFP.

«Nestlé s'est engagé à trouver un repreneur, je considère qu'il y a une obligation de résultat», a-t-il insisté. Le groupe a aussi annoncé une contribution exceptionnelle de 3 millions d'euros en faveur de l'emploi sur le territoire du Cambraisis, doublant l'apport promis par l'Etat, a-t-il relevé.

Une centaine de salariés s'étaient réunis ce jeudi matin devant l'usine, dont les grilles ont été recouvertes de croix noires avec le nom de chacun, sa date d'embauche et le 30 mars 2023 comme fin symbolique. «Nestlé rassasié, salariés accablés», pouvait-on lire sur une banderole à l'entrée.

deux enfants morts

Les pizzas de la gamme Fraîch'Up de Buitoni sont soupçonnées d'avoir provoqué la mort de deux enfants et l'intoxication de dizaines d'autres par la bactérie Escherichia coli.

Nestlé avait rappelé ses pizzas le 18 mars 2022 et interrompu la production. La préfecture avait interdit dans la foulée toute activité, les autorités sanitaires ayant établi un lien entre la consommation des pizzas et plusieurs cas graves de contamination. L'usine a rouvert partiellement mi-décembre, après neuf mois d'arrêt.

Une information judiciaire est ouverte depuis mai dernier à Paris pour homicide involontaire et blessures involontaires.

Nestlé avance «une contamination de la farine"» comme explication «la plus probable» de la présence de la bactérie sur ses pizzas. Mais d'autres causes sont évoquées, comme «la présence de rongeurs» et le «manque d'entretien et de nettoyage des zones de fabrication» de l'usine, mises en évidence par des inspections sanitaires, selon la préfecture.