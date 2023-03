Réforme des retraites : «les Français sont hostiles aux violences et soutiennent nos forces de l’ordre», assure Olivia Grégoire

Invitée de la Matinale de CNEWS ce jeudi 30 mars, Olivia Grégoire, ministre déléguée aux PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, est revenue sur l'hostilité des Français face aux violences commises lors des récentes manifestations contre la réforme des retraites.

Les Français sont en majorité hostiles à la réforme des retraites, «dans les mêmes proportions d'ailleurs, aux violences qu'on a connues ces derniers jours, et soutiennent très largement nos forces de l'ordre», a déclaré Olivia Grégoire, ministre déléguée aux PME, de l'Artisanat et du Tourisme, invitée de Laurence Ferrari ce jeudi.

Ce que confirme un sondage CSA pour CNEWS, dévoilé ce mardi 28 mars. Selon ce dernier, 85% des Français condamnent les violences contre les forces de l'ordre, lors des récentes manifestations qui ont eu lieu dans le pays. À noter également que 90% des personnes âgées (65 ans et plus) condamnent ces actes, contre 78% pour les plus jeunes (18-24 ans).

Rideau fermé

Les violences liées aux manifestations touchent aussi une majorité de commerçants qui se trouvent sur le parcours des manifestations, en particulier dans les grandes métropoles. Ils souffrent des débordements qui leur sont liés, rappelle Olivia Grégoire. «La plupart ferment le rideau. (...) Un rideau fermé, c'est de la perte sèche», regrette-t-elle.

«On a une situation qui aujourd'hui oscille entre -20, -30 %, jusqu'à -50% dans certaines villes de France. Quelques jours de mobilisation, ça peut tenir, mais ce qui est compliqué, c'est si cette mobilisation devait tenir plusieurs semaines», conclut Olivia Grégoire.