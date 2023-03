Sainte-Soline : la Défenseure des droits se saisit des cas des deux manifestants grièvement blessés

La Défenseur des droits Claire Hédon s'est saisie des cas des deux manifestants grièvement blessés ce samedi lors des violents affrontements avec les forces de l'ordre à Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

Ils sont toujours dans une situation critique. La Défenseure des droits Claire Hédon s'est saisie d'office des cas des deux manifestants grièvement blessés ce samedi lors des affrontements survenus à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), a annoncé l'institution à l'AFP ce jeudi 30 mars.

Une initiative motivée «au regard de la gravité des blessures occasionnées, possiblement par des armes de force intermédiaire, dans un contexte de manifestations», a expliqué l'organisme.

Ce samedi, entre 6.000 et 8.000 personnes se sont rassemblées à Sainte-Soline pour manifester contre la création d'une méga-bassine, puis de violents heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté, entraînant plus de 200 blessés, dont les deux manifestants, Mickaël et Serge, respectivement âgés de 34 et 32 ans, qui étaient toujours dans le coma ce jeudi. Le pronostic vital de Serge était d'ailleurs toujours engagé, tandis que les familles des deux trentenaires ont déposé plainte, notamment pour «tentative de meurtre».

La Défenseure des droits a indiqué que l'enquête avait été ouverte dans le but de déterminer «les circonstances dans lesquelles ces blessures ont été occasionnées, et des conditions dans lesquelles les personnes blessées ont été secourues», alors que les forces de l'ordre ont récemment été accusées «d'entraves à l’intervention des secours» par La Ligue des droits de l’Homme.