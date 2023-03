Sondage : 69% des Français souhaitent un référendum sur la réforme des retraites

Un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, publié ce mardi 28 mars, révèle que près de 7 Français sur 10 (69%) sont favorables à l'organisation d'un référendum pour trancher sur la réforme des retraites.

Alors qu’une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est organisée ce mardi 28 mars, un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS révèle que 69% des Français souhaitent l’organisation d’un référendum pour trancher sur le projet de loi du gouvernement.

D’après les résultats détaillés, les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les personnes demandant un référendum, à hauteur de 73% contre 64%. Le soutien de cette consultation du peuple est plus marqué chez les jeunes. Dans le détail, les 18-24 ans sont les plus demandeurs avec 88% des personnes interrogées en faveur d’un référendum. Ils sont suivis par les 25-34 ans à 82% et les 35-49 ans à 75%.

Les plus âgés sont moins nombreux à demander l’organisation d’une telle consultation. En effet, 58% des Français qui ont plus de 50 ans veulent un référendum, tandis qu’une personne interrogée sur deux ayant 65 ans et plus est favorable à cette idée (52%).

Autre enseignement de ce sondage, toutes les catégories socio-professionnelles se prononcent majoritairement pour un référendum. Les CSP- sont toutefois les plus désireuses à son organisation (77% de «oui», contre 66% pour les CSP+).

Si l’on se réfère à la proximité politique des sondés, le référendum est nettement souhaité à gauche (84%), avec une pointe à 93% pour les répondants se réclamant de la gauche radicale. Si les proches du Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les Verts sont favorables à une consultation, à hauteur de 77% et 81% respectivement, les sympathisants de La France insoumise sont les plus approbateurs (93%).

A droite, les avis sont plus partagés. Si les Français proches de Reconquête et du Rassemblement national sont pour un référendum, avec 83% et 89%, les sympathisants des Républicains sont quant à eux minoritaires (46%) à partager cette idée.

Concernant la majorité présidentielle, favorable au projet du gouvernement, seuls 33% des sondés sont favorables à un référendum.

une demande répétée de l’opposition

L’organisation d’un référendum a souvent été demandée par les opposants à la réforme des retraites. Lors d’une conférence de presse en février dernier, Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale, avait suggéré l’organisation d’un référendum pour permettre aux Français de se prononcer sur ce projet du gouvernement.

Cependant, cette proposition n’avait pas été entendue et le texte a été adopté le 16 mars dernier à la suite du recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution et du rejet de deux motions de censure.

Dans une volonté de poursuivre la lutte contre la réforme, une proposition de loi signée par 252 élus a été déposée le 17 mars dernier, afin d’organiser un référendum d’initiative partagée (RIP) visant à empêcher de fixer l’âge légal de départ au-delà de 62 ans. Cet outil, prévu par la Constitution, donne la possibilité de soumettre une proposition de loi au référendum.

Procédure complexe, le RIP n’a jamais abouti depuis son introduction dans la Constitution en 2008, à l’initiative de Nicolas Sarkozy.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne le 27 mars sur un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus.