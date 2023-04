RATP : les nouvelles rames MP89 inaugurées sur la ligne 6

La ligne 6 poursuit sa modernisation, avec l'inauguration ce lundi 3 avril des nouvelles rames MP89 jusqu'alors en circulation sur la ligne 4, qui viennent remplacer les vieilles MP73.

Coup de neuf sur la ligne 6 et inauguration en grande pompe. Ce lundi, l'ancien Premier ministre, aujourd'hui PDG de la RATP, Jean Castex, et la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, ont inauguré les premières rames MP89 – qui se trouvaient sur la ligne 1, puis sur la ligne 4 – et qui viennent remplacer les vieilles rames vertes de cette ligne de métro 100% parisienne qui relie Charles-de-Gaulle Etoile et Nation.

Un déploiement progressif

Une étape importante de la révolution des transports souhaitée par l'élue francilienne, présidente de l'autorité organisatrice des transports en commun franciliens, qui est à l'initiative de la modernisation d'un certain nombre de matériels roulants sur le réseau du métro parisien, mais aussi sur les lignes de RER et du Transilien. Au total, plus de 40 rames MP89 rénovées circuleront sur la ligne d'ici à la fin de l'année 2025.

Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces changements ne sont pas si évidents, puisque pour s'adapter aux spécificités de la ligne 6, les rames MP89 ont dû être entièrement rénovées et passer de six voitures à cinq, «dans le but d'adapter leur gabarit aux quais, plus petits» de la ligne 6. La première de ces rames «rénovées» a été mise en circulation au mois de janvier dernier.

C'en est donc bientôt fini des rames MP73 – qui, comme son nom l'indique, avaient été commandées en 1973 – âgées de près de 50 ans, et qui ne pourront pas être conservées compte tenu de leur ancienneté et seront donc réformées.

Une modernisation financée à hauteur de 77 millions d'euros par Ile-de-France Mobilités (IDFM) dans le cadre de sa grande révolution des transports. Quant à la ligne 4, si elle cède ses rames MP89 à la ligne 6, c'est parce que son automatisation se poursuit. De son côté, elle commence donc à être progressivement équipée de navettes MP14, venues elles de la ligne 14.