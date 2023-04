Réforme des retraites : Elisabeth Borne en déplacement dans l’Aveyron, attendue de pieds ferme par les syndicats

En déplacement dans l’Aveyron ce vendredi 7 avril, la Première ministre Elisabeth Borne doit rencontrer des professionnels de santé, élus locaux et patients d’un hôpital à Rodez, où l’électricité a été coupée ce matin.

Une visite qui s’annonce mouvementée en pleine contestation de la réforme des retraites. Alors que la Première ministre Elisabeth Borne doit rencontrer des professionnels de santé entre autres à l’hôpital de Rodez ce vendredi 7 avril, des syndicats l’ont accueilli de pieds ferme dans la matinée, marquée par une coupure de courant dans le quartier de Bourran.

Échanger et apaiser

D’après le Centre Presse de l’Aveyron, cette coupure de courant a duré plusieurs heures, avant d’être rétablie vers 10h30. Ce sont les groupes électrogènes du centre hospitalier Jacques-Puel qui avaient alors pris le relais. La gendarmerie et une partie de la ville ont également été victime de cette coupure.

Une action «coup de poing» dans un contexte de forte contestation de la réforme des retraites, durant laquelle plusieurs centaines de manifestants étaient déjà sur place à Rodez avant l’arrivée de la Première ministre, espérant échanger avec elle.

De plus, malgré les déclarations d’Elisabeth Borne dans la presse qui ont semé le doute sur les relations entre cette dernière et le président de la République, c’est bien l’apaisement que le gouvernement plaiderait.

Cette visite officielle a pour but pour la Première ministre, accompagnée de François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, d’«échanger avec les professionnels de santé, élus locaux et patients sur les initiatives territoriales pour améliorer l’accès aux soins des Français».