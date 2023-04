La secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El Haïry fait son coming out lors d'une interview

Lors d'une interview accordée ce vendredi, la secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El Haïry a révélé son homosexualité. Elle devient la première femme française et ministre en exercice de l'histoire à faire son coming out.

Une information qui risque de faire parler au sein de la classe politique. La secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel Sarah El Haïry a accordé une interview pour le magazine Forbes, où elle affirme discrètement qu'elle est homosexuelle.

Répondant à une question liée à sa réputation sur les réseaux sociaux, la secrétaire d'État a ainsi déclaré qu'elle «essaye de ne pas lire car je sais que Twitter n’est pas la vraie vie. Mais quand ma famille ou ma compagne sont touchées, oui, ça me fait de la peine. Mais j’ai fait ce choix de l’action publique.»

Elle devient ainsi la première femme politique française, dans des fonctions ministérielles, à faire son coming-out.

Une ascension politique rapide

Nommée secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel par Élisabeth Borne en juillet dernier, Sarah El Haïry a un parcours politique étoffé.

Faisant ses premiers pas à l'Assemblée Nationale en 2017, en devenant députée de la cinquième circonscription de Loire-Atlantique, la jeune femme de 34 ans a gravi les échelons. Elle est devenue, par la suite, porte-parole du Mouvement Démocrate, conseillère municipale de Nantes, conseillère communautaire de Nantes Métropole, et secrétaire d'État rattachée au Ministère de l'Éducation Nationale, en 2020, par nomination de l'ancien Premier ministre Jean Castex.

D'autres politiciens avaient révélé leur homosexualité

Sarah El Haïry n'est cependant pas la première personnalité politique à faire son coming out puisque, déjà, le Ministre des Transports Clément Beaune avait révélé son homosexualité en 2020. De même pour Olivier Dussopt, Gabriel Attal, Roger Karoutchi, ou encore Frédéric Mitterand.

Ces dernières années, plusieurs personnalités politiques ont décidé de franchir le pas et de le faire savoir aux Français. Révéler son homosexualité lorsque l'on est un personnage public, qui plus est politique, reste un exercice courageux. Cela montre toutefois que les mentalités changent et évoluent vers une société où les préjugés sont de moins en moins présents.