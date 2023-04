Immeuble effondré à Marseille : le douloureux souvenir du drame de la rue d’Aubagne ravivé

L’effondrement d’un immeuble à Marseille, dans la nuit de samedi à dimanche, ravive le douloureux souvenir de l’effondrement de deux autres immeubles de la cité phocéenne, rue d’Aubagne, en 2018, dans lequel huit personnes étaient décédées.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un immeuble s’est effondré à Marseille, rue de Tivoli (5e), faisant au moins six blessés, selon un bilan toujours provisoire à la mi-journée. Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a déclaré vers midi qu’entre quatre et une dizaine de personnes seraient encore coincées sous les décombres.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que l’effondrement a eu lieu à la suite d'une explosion et qu’un incendie est toujours en cours sous les décombres. Si les circonstances de ce tragique accident sont bien différentes, il rappelle toutefois l’effondrement de deux immeubles rue d’Aubagne, à Marseille, en 2018.

Le 5 novembre de cette année-là, aux alentours de 9h du matin, deux immeubles vétustes du centre-ville s’étaient effondrés, faisant huit victimes. Un drame qui avait à l’époque révélé les graves problèmes d’urbanisme de la cité phocéenne et fragilisé le maire de l'époque, Jean-Claude Gaudin. Avant cet accident rue d’Aubagne, plusieurs experts avaient déjà alerté la ville sur la dangerosité de certains bâtiments vétustes. Après l’effondrement de ces deux immeubles, des milliers de Marseillais avaient été relogés, car habitant dans des bâtiments qui risquaient également de s’effondrer.

L'immeuble rue de Tivoli n'était pas vétuste

Une enquête avait été ouverte et le bailleur social Marseille Habitat avait été mis en examen notamment pour «homicides involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité» en novembre 2020, ainsi que Julien Ruas, un ex-adjoint au maire Jean-Claude Gaugin, chargé de la prévention et de la gestion des risques au sein de l'équipe du maire LR, et le syndic de copropriété Liautard. L'enquête est par ailleurs toujours en cours.

Concernant l’accident de ce week-end, le préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, a assuré que le 17 rue de Tivoli n'est pas concerné par un «arrêté de péril» et qu'il n'est pas situé «dans un quartier recensé comme ayant de l'habitat insalubre». Il a par ailleurs indiqué qu’une fuite de gaz serait une des «options possibles» pour expliquer la déflagration. Selon Yannick Ohanessian, l'adjoint chargé de la sécurité à la mairie de Marseille, «plusieurs témoignages» ont rapporté «des odeurs suspectes de gaz», mais la fuite de gaz reste au stade d'hypothèse pour le moment.

Le Collectif du 5 Novembre, né après le drame de la rue d’Aubagne, a réagi ce dimanche à l’effondrement de l’édifice rue de Tivoli. «Le 17 rue Tivoli vient de s'effondrer, dans le 5e arrondissement de Marseille, entraînant avec lui une partie des numéros 15 et 19. Le bruit a été entendu dans toute la ville, réveillant nos peurs à toutes et tous. (…) Nous demandons à la mairie de Marseille de prendre en charge au plus vite et dignement les personnes évacuées. Toutes et tous les Marseillais se tiendront disponibles pour accompagner cela et seront solidaires des voisins et voisines, notamment des évacués des 15 et 19 actuellement accueillis dans les écoles à proximité», a déclaré le collectif sur Facebook.

L'émotion suscitée par cet effondrement est donc l'autant plus forte que ce drame intervient moins de cinq ans après celui de la rue d'Aubagne, bien que les autorités aient souligné que les deux accidents n'étaient pas comparables. «Faire le parallèle est irresponsable (...). Rien ne nous permet de penser qu'on est dans une symétrie avec la rue d'Aubagne. Je comprends qu'on y pense, immédiatement ça vient en tête mais non, ce n'est pas la même chose», a notamment déclaré l'actuel maire de Marseille, Benoît Payan, aux journalistes.