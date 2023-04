Immeuble effondré à Marseille : 4 premières victimes identifiées, annonce la procureure de la République

Lors d’une nouvelle conférence de presse tenue ce mardi 11 avril, la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, a annoncé que les quatre premiers corps extraits de l'immeuble effondré rue de Tivoli, avaient été identifiés. Les familles des victimes ont été informées.

Depuis l’effondrement de l’immeuble rue de Tivoli à Marseille, dans la nuit du samedi 8 à dimanche 9 avril, six corps ont été extraits des décombres, ce mardi. Parmi eux, quatre ont été identifiés, a fait savoir la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, lors d’une nouvelle conférence de presse.

«Quatre personnes, extraites des décombres, sont à présent identifiées. Hier soir (lundi : ndlr) les familles de ces victimes ont été informées au niveau du centre d’accueil des familles de l’identification des corps. Elles vont donc pouvoir récupérer leurs proches», a-t-elle indiqué.

Ainsi, les deux premiers corps extraits des décombres sont ceux de Jacky Praxy et de son épouse Anne-Marie Praxy, née Genovesi. Tous deux étaient âgés de 74 ans. «Ils étaient domiciliés au troisième étage de cet immeuble», a fait savoir la procureure.

La troisième personne identifiée est Antionietta Alaimo, épouse Vaccaro, 88 ans. Cette habitante était domiciliée au premier étage du bâtiment effondré. Enfin, la dernière victime identifiée est Nicole Gacon, 65 ans. Cette dernière «habitait sur un rez-de-jardin situé entre le 15 et le 17 de la rue de Tivoli», a expliqué Dominique Laurens.

La cellule d’identification est à nouveau à l’œuvre pour déterminer les identités des deux autres corps extraits lundi. «Pour l’instant, la cellule post-mortem est en train de travailler avec les équipes médico-légales pour établir l’identification des deux corps qui ont été extraits des décombres», a ajouté la procureure de la République de Marseille.

«Seuls le rez-de-chaussée et le premier étage étaient équipés au gaz»

Durant la conférence de presse, Dominique Laurens a indiqué qu’un compteur de gaz «Gazpar», équivalent du Linky pour l’électricité, a été récupéré dans les décombres. Ce dernier est actuellement en cours d’exploitation. De plus, seuls le rez-de-chaussée et le premier étage étaient équipés au gaz. «Le deuxième et le troisième étages avaient été neutralisés au niveau du gaz» marquant le passage des appartements au «tout électrique».

Dominique Laurens : «Nous sommes en train de travailler sur l’hypothèse d’une explosion au gaz» pic.twitter.com/fzKDO7RRMx — CNEWS (@CNEWS) April 11, 2023

«Nous avons pu récupérer le compteur de gaz du premier étage du bâtiment, celui de Mme Vaccaro (…) Cet élément est en cours d’exploitation pour vérifier s’il y a eu une consommation anormale dans les 24h précédant l’explosion», a déclaré Dominique Laurens.

Par ailleurs, la procureure de la République de Marseille a également révélé que la situation devient «particulièrement périlleuse» et que les décombres «continuent à être fouillés à la main».

«Il y a véritablement un danger très important au niveau de la stabilité de l’immeuble voisin du 19. Le centre des opérations de secours ne souhaite pas mettre en danger les marins-pompiers de Marseille et le SDIS 13 qui travaillent à leurs côtés», a-t-elle conclu.